في "CES 2019".. سامسونغ تكشف عن "لابتوب" بمواصفات رائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سامسونغ" خلال معرض "CES 2019" عن لابتوبها الجديد Notebook 9 Pro الذي يعدّ آخر الإصدارات في هذه السلسلة، ويتميز بتصميمه الجديد الذي يوحي بالمواصفات الكاملة. ورغم ذلك، فإنّها لم تذكر أي تفاصيل عن سعره أو موعد إطلاقه.

ويخلو اللابتوب الجديد من المنحنيات والزوايا المشطوفة الموجودة في تصاميم سلسلة "Chromebook"، التي تعتبر أرخص ثمناً مقارنة مع أجهزة اللابتوب.

سامسونغ تغير شكل العالم عبر شاشاتها الجديدة بمعرض CES 2019

ويمكن استخدام اللابتوب الجديد كجهاز لابتوب أو جهاز لوحي "تابلت"، إذ أنه يملك شاشة لمس 13.3 بوصة يمكن ثنيها بعدة زوايا مختلفة. أمّا الشاشة، فتبلغ دقتها 1080 بكسل بينما الذاكرة العشوائية تصل إلى 8 غيغابايت. كذلك، فإنّ Notebook 9 يمتلك ذاكرة تخزين داخلية PCIe NVMe بسعة 256 غيغابايت، فيما يعمل بمعالج انتل رباعي النواة من الجيل الثامن "Core i7 - 8565 U" ويبلغ وزنه الإجمالي 1.28 كغم.

ومع هذا، فإنّ Notebook 9 Pro مزوّد أيضاً بمنفذي Thunderbolt 3 على الجانب الأيمن للجهاز بينما يملك منفذ USB من نوع C على الجانب الآخر، فضلاً عن منفذ سماعة وشق للذاكرة الخارجة microSD وقارئ للبصمة تم دمجه مع زر التشغيل بالإضافة لامتلاكه قلماً الكترونياً.

مصدر الصور: tech-wd

للمزيد:

شاهد.. أغرب هاتف في معرض CES 2019

ألق نظرة على بعض المنتجات التي ستعرض في CES 2019

معرض CES 2019.. إليكم 4 تقنيات منتظرة

غوغل تتوفق على نفسها في معرض CES 2019

تقنية 5G حديث معرض CES 2019

شاهد.. أغرب هاتف في معرض CES 2019

معرض " CES": لأول مرة سامسونغ تضم iTunes إلى تلفازها الذكي

" CES"معرض الإلكترونيات الأكبر على مستوى العالم

عمالقة التكنولوجيا يبهرون العالم في معرض CES بلاس فيغاس

أحدث 7 ابتكارات أطلقت اليوم الأول من معرض CES (صور+ فيديو)