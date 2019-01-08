ألق نظرة على بعض المنتجات التي ستعرض في CES 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

قبل أن يفتح معرض الكترونيات الاستهلاكية CES 2019 في لاس فيغاس ، عادة ما يسبقه يوم حافل بالمؤتمرات الصحفية التي تعلن عن بعض المنتجات المنتظرة في المعرض.

إليكم هذه التسريبات لـبعض المنتجات التي أعلن عنها خلال فعاليات اليوم الأول غير الرسمي من المعرض دعنا نسردها سويًا.

فأرة ذات دقة عالية

قدمت شركة Lexip منتجًا رائعًا بسعر 20 دولارًا والذي يأتي مكونًا من ست شرائح زخرفية تلتصق بشكل ما على الجزء السفلي للفأرة الجديدة والتي توفر لك استخدامًا مثاليًا للماوس بدون أي تشويش بالإشارة كما في ماوس الليزر.

جهاز skincare

إنه وقت العناية بالبشرة! فقد رأينا كل شيء ابتداء من المرايا الذكية إلى المساعدات الذكية مثل المساعد Lumini والتي تلتقط صورة لوجهك وتحلل بشرتك في مناطق مختلفة وتوصيك ببعض المنتجات التي تعالج التصبغ والسواد وهو منتج للعناية بالبشرة جديد من نوعه.

نظارة HTC Vive Pro Eye

أعلنت شركة اتش تي سي عن نظارة مدمجة بمتتبع العين وهو نسخة متطورة من جهاز HTC Vive مع ميزة تتبع العين الدقيقة المناسبة للألعاب، وهذا سيسهل من عملية التفاعل مع تقنيات الواقع الافتراضي وهي من منتجات معرض CES 2019 الرائعة.

اركب البرق مع هذه الدراجة النارية

هناك الكثير من المركبات التي يتم الإعلان عنها في معرض CES وليس مجرد السيارات، بدأت المؤتمرات بدخول الدراجة الكهربائية من هارلي ديفيدسون وهي دراجة نارية تعمل بالبطارية وتدعى LiveWire وتأتي بسعر 29799 دولار أمريكي وستبدأ عمليات تسليمها خريف هذا العام.

غواصة ذاتية القيادة

إذا كنت من عشاق الغطس فستحتاج إلى إلقاء نظرة على الغواصة ذاتية القيادة والتي تغوص تحت سطح الماء والتي تأتي مزودة بكاميرات رائعة تلتقط صورًا ومقاطع مرئية تحت الماء من زوايا غريبة ومتميزة وتلتقط الكاميرات فيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وهي من منتجات معرض CES 2019 المذهلة.

جهاز لمراقبة ضغط الدم

جنبًا إلى جنب مع ساعة ECG الجديدة التي توفر لك مخطط كهربائيًا للقلب، تواجد جهاز Withings الذي يراقب ضغط الدم بتقنية فريدة يطلق عليه اسم BPM Core، في الواقع إنه أكثر من مجرد جهاز لقياس ضغط الدم فهو عبارة عن مسشتعر تضعه على ساعدك والآخر تمسك به بين يديك ويأتي الجهاز بسعر 250 دولارًا.

سترة حماية من صدمات الدراجات

تقدم لك سترة Helite حماية واقعية ورائعة من الصدمات عند الارتطام بالأرض أثناء ركوب الدراجات النارية أو العادية، وذلك بان تنتفخ هذه السترة المصنوعة من النايلون عند الشعور بالاصطدام أرضًا وذلك عن طريق مقياس تسارع وجيروسكوب مدمجين بها وهي من منتجات معرض CES 2019.

يذكر أن القاعات فتحت اليوم الثلاثاء أمام الجمهور المتطلع لتفحص آخر ما توصلت له التقنية في مختلف المجالات .

مصدر الصور: zamenapp.

اقرأ أيضاً :

" CES"معرض الإلكترونيات الأكبر على مستوى العالم

عمالقة التكنولوجيا يبهرون العالم في معرض CES بلاس فيغاس