عمالقة التكنولوجيا يبهرون العالم في معرض CES بلاس فيغاس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

تنطلق اليوم فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك CES 2019 في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، والذي يعد أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم.

ويشارك في المعرض أكثر من 4500 من كبرى شركات التقنية في العالم وتوافد أكثر من 180 ألف نسمة من 150 دولة، للاطلاع على أحدث المبتكرات والمنتجات التقنية والذكية الحديثة التي ستجد طريقها تباعاً إلى أسواق العالم خلال هذا العام.

ويوفر هذا المعرض الذي يمتد لثلاثة أيام على مساحة عرض تمتد لأكثر من 3.2 ملايين قدم مربع ويعود تاريخه لعام 1967 نافذة فريدة إلى مستقبل التقنيات الذي سيتحول إلى واقع في غضون فترة قصيرة، من خلال الإعلان عن أحدث اتجاهات التقنية والمنتجات التي ستدخل الأسواق العالمية.

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