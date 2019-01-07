تطبيق واتساب يتخلى عن مستخدميه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يعتزم تطبيق "واتساب وقف دعم خدماته لأكثر من مليار ونصف هاتف يستخدم نظام تشغيل نوكيا إس 40. وعبرت الشركة عن أسفها لهذا القرار الصعب ، إذ يأتي هذا القرار لتقديم خدمة أفضل لعملائها ووالعمل على تسهيل التواصل مع الأصدقاء"، وذلك وفق ما قالت صحيفة "ذا صن".

كما أظهر نظام التشغيل نوكيا إس40 في عام 1999 الي شمل نحو 31 نوعاً من أجهزة نوكيا. وتؤكد واتساب أنه لا يمكن استرجاع المحادثات السابقة، حيث لا يوجد نظام نسخ احتياطي للمحادثات على نظام تشغيل نوكيا إس 40.

كما يعمل تطبيق واتساب على وقف الدعم لأغلب أجهزة آيفون التي تعمل بنظام IOS 7 وذلك في مطلع الأول من فبراير لعام 2020، ولن يعمل التطبيق أيضاً على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 2.3.7 أو أقدم بعد هذا التاريخ.

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