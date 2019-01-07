" CES"معرض الإلكترونيات الأكبر على مستوى العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المعروف بـ" CES" أحد أهم المعارض التكنولوجية على الاطلاق فى مجال عرض السلع التكنولوجية , وهو أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها إثارة للاهتمام، وتستعرض خلاله الشركات منتجات وحلول رقمية , تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة , ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين”، وغيرها من التطبيقات, التي تخدم قطاعات التجارة الالكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية.

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