آبل وغوغل تطلقان أدوات رقمية هذا العام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق كلا من آبل وغوغل هذا العام أدوات رقمية تحت مسمى"وقت الشاشة" و"الصحة الرقمية"

والتي تسمح لمستخدمي آيفون وآندرويد بمعرفة كم من الوقت الذي يمضونه الأشخاص في استخدام التطبيقات المختلفة وعدد المرات التي يستخدمون فيها أجهزتهم.

لكن هذه الأداة الرقمية التي أطلقها غوغل ليست متاحة بعد لبعض مستخدمي آندرويد لأنها جزء من نظام التشغيل "آندرويد باي" الذي أطلقه عدد قليل من شركات الهواتف حتى الآن.

وأشارت روز لا برايري، مهندسة في غوغل تعمل من لندن وقد كانت من ضمن فريق المهندسين والتقنيين الذين طوروا أداة الرصد هذه: "أنها تعتقد أن معظم الناس لابد وأن لديهم القدرة على وضع القواعد لأنفسهم من خلال استخدام المنتج وتضيف: "بالنسبة لبعض الناس ستكون رؤية البيانات كافية. إنها تذكير بالطريقة التي تقضي بها وقتك وما الذي تفعله بهاتفك النقال. وهناك بعض الناس الذين سيكونون في حاجة إلى تذكير إضافي"

بالنسبة لهؤلاء الناس، يمكن ضبط لوحة البيانات بحيث تكون الإشعارات على وضعية الصمت، أو جعل شاشة النقال تتغير ما بين الأسود والأبيض في أوقات معينة مثل وقت النوم، أو وضع منبه بعد قدر محدد من استخدام تطبيق ما.

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