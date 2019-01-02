"آبل" ستخسر ربع مليار دولار سنويا.. والسبب "نتفليكس"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرّرت شركة "نتفليكس" تغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بتطبيقها على منصة شركة آبل "آب ستور"، إذ ستوقف إمكانية قيام المستخدمين الجدد بالتسجيل والإشتراك في خدمة الفيديو عبر تطبيقها المتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "iOS". وفي وقتٍ سابقٍ أيضاً، كانت الشركة أقدمت على خطوة مماثلة مع متجر "غوغل بلاي".

وبحسب تقرير لموقع "تك كرنش"، فإنّ هذا التغيير "سيحرم آبل أكثر من 250 مليون دولار سنوياً عبر التطبيق، إذ أنّ الأرقام تشير إلى أن حصة آبل عن عام 2018 بلغت 256 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات "نتفليكس" من تطبيق "iOS" نحو 853 مليون دولار في العام الماضي فقط".

وكان التطبيق حقق منذ تواجده على متجر "آب ستور" أكثر من 1.5 مليار دولار من خلال الاشتراكات التي تمت من خلاله، ما يعني أن حصة أبل من هذه الأموال تتجاوز 450 مليون دولار وفقا لمؤسسة "سنسور تاور".

غير أنّ "تك كرنش" قلّل من تقديرات المؤسسة، موضحاً أن "آبل تتقاضى 30% من قيمة التعاملات التي تتم عبر التطبيقات خلال السنة الأولى فقط، فيما تقل النسبة إلى 15 في المئة عند التجديد بعد العام الأول".

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