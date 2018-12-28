هل تتجسس هواوي علينا لصالح الحكومة الصينية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هواوي أمام أزمة ثقة قد تهز صورتها أمام مستخدميها ، وقد تطيح بصعودها الترويجي، إذ تواجه شركة "هواوي" الصينية العملاقة اتهامات واسعة من بلدان كبرى بقيامها بعمليات تجسس.

وعبر وزرير الدفاع البريطاني عن مخاوفه من تورط الشركة في التجسس ببلاده. وتأتي مخاوف لندن، بعد الاتهامات التي طالت الشركة بشأن قيامها بعمليات تجسس لصالح الصين، إضافة إلى أن شركة "هواوي" تسير مشروع خدمات الجيل الخامس الذي من شأنه أن يتحكم في معطيات سرية. دونالد ترامب من جهته صرح أنه بصدد منع استيراد المعدات الإلكترونية الصينية.

وفي وقت سابق من هذا العام أعربت "هواوي" علناً عن غضبها؛ بعد تعرُّضها لمزاعم تتعلق بمساعدة الحكومة الصينية في التجسس على الأمريـكيين عبر هواتفها.

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2018، فنَّد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإلكترونيات الاستهلاكية التابعة لـ"هواوي"، مزاعم التجسس، قائلاً أن الشركة أمضت الأعوام الـ25 الماضية بلا هوادة؛ كي تكسب موافقة وثقة المتعهدين والحكومات حول العالم.

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