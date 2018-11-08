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نتفليكس تقدم 17 إنتاجا أصلياً جديداً من آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت شركة نتفليكس أنها تعتزم تقديم 17 إنتاجا أصليا جديدا من آسيا فيما تسعى لتعزيز أعداد مشتركيها الدوليين.

وتأتي الخطة، التي جرى الكشف عنها خلال حدث أقيم في سنغافورة بهدف الاحتفاء بالمحتوى، بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية عن نتائج ربع سنوية ضخمة الشهر الماضي بسبب المكاسب من المشتركين الدوليين.

وفاقت الشركة التوقعات في الأسواق الأمريكية والدولية لكن القسم الأكبر من المشتركين الجدد جاءوا من خارج الولايات المتحدة، حيث تضخ الشركة استثمارات كبيرة.
 

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