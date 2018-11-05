فيلم من بطولة نجم مصري يكتسح شباك التذاكر في أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتل الفيلم الجديد "غناء بوهيمي" (بوهيميان رابسودي) صدارة إيرادات السينما الأمريكية مسجلا 50 مليون دولار. وقام ببطولة الفيلم النجم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك بالاشتراك مع لوسي بوينتن وبن هاردي، وأخرج العمل برايان سينغر.

وجاء الفيلم الجديد "كسارة البندق والممالك الأربع" (ذا نتكراكر أند ذا فور ريلمز) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 20 مليون دولار. الفيلم بطولة ماكنزي فوي وتوم سويت ومن إخراج لاسه هالسترم وجوي جونستون.

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وحل الفيلم الجديد "لا أحد أحمق" (نوباديز فول) للممثلة تيفاني هاديش في المركز الثالث، بمبيعات تذاكر 14 مليون دولار. وشارك في بطولة الفيلم تيفاني هنغلر وميسي، بايل وأخرجه تايلر بيري.

وتراجع الفيلم الموسيقي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) من المركز الثاني إلى الرابع بتسجيل 11 مليون دولار. الفيلم بطولة ليدي جاجا وبرادلي كوبر وسام إليوت، وإخراج برادلي كوبر.

كما تراجع فيلم الرعب (هالوين) عن الصدارة التي احتلها الأسبوع الماضي، ليستقر في المركز الخامس بمبيعات تزيد قليلا على 11 مليون دولار. الفيلم بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.

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