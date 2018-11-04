انطلاق الدورة الـ 29 لمهرجان قرطاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وتستمر حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 206 أفلام من 47 دولة عربية وأجنبية.



وتستضيف هذه الدورة عددا من الشخصيات الفنية والسينمائية المعروفة في العالم، من بينهم الممثل السوري عابد فهد والممثلة التونسية درة زروق.



وتشهد هذه الدورة تكريم سينما 4 دول من 3 قارات، هي العراق والهند من آسيا، والسنغال من أفريقيا، والبرازيل من أمريكا الجنوبية.

يعد هذا المهرجان أقدم مهرجان سينمائي في دول جنوب المتوسط، حيث تأسس عام 1966 بمبادرة من السينمائي التونسي الراحل الطاهر شريعة.

ومن بين الأفلام التي ستعرض، الفيلم التونسي "ولدي" للمخرج محمد بن عطية، والفيلم المصري "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، والفيلم المغربي "صوفيا" لمريم بن مبارك، بينما سيكون الفيلم المغربي "بلا موطن" لمخرجته نرجس النجار عنوان افتتاح المهرجان.

وتشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 44 فيلما من 19 دولة، من بينها 13 فيلما روائيا طويلا، و12 فيلما روائيا قصيرا، و11 فيلما وثائقيا طويلا، و8 أفلام وثائقية قصيرة.

وعلى هامش المهرجان، سيشهد الشارع الرئيسي في العاصمة تونس "الحبيب بورقيبة" إحياء 53 حفلا يقدمها 15 فنانا من تونس وخارجها.

واختارت إدارة المهرجان مشاركة 19 دولة في المسابقة الرسمية، من بينها 10 دول عربية و9 دول أفريقية.

ومن بين الأفلام الأفريقية التي سيتم عرضها، الفيلم التشادي "موسم في فرنسا" للمخرج محمد صالح هارون، وفيلم "سيلاس" من كينيا لهوا أسمان، وفيلم من دولة بنين "لولوز هاوس" للمخرج كيلي كالي، وفيلم من جمهورية الكونغو الديمقراطية "ماكيلا" للمخرج أكوا باهانغو.

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