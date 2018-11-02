دبي تحيي ذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ بحفل فني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستضيف دبي أوبرا، الفرقة الموسيقية الشهيرة "حرفوش جاز باند" لإحياء الذكرى الـ41 لرحيل الفنان المصري الكبير عبدالحليم حافظ.

وستؤدي "حرفوش جاز باند" بقيادة الفنان أحمد حرفوش باقة من أجمل أغاني العندليب الأسمر التي تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفي مقدمتها أغنيتي "شغلوني" و"أهواك" فضلا عن العديد من أغاني الزمن الذهبي الخالدة بصوت مميز ومختلف يمزج ألحان الجاز واللاتينو الجديدة .

ويعتبر عبد الحليم حافظ من أشهر رموز الفن في العالم العربي؛ ولقب بـ ”العندليب الأسمر" بفضل أغانيه التي أسرت قلوب الجماهير و التي جاءت ثمرة تعاونه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي.

وخلال مسيرة حياته الفنية حتى وفاته في عام 1977، أثرى عبد الحليم عالم الفن بباقة غنية من الإبداعات والأعمال الفنية، وقد صدح صوته العذب في معظم البلدان العربية، وعلى مسارح عالمية في أوروبا بما في ذلك قاعة "رويال ألبرت" الشهيرة في لندن، والتي حظي فيها بإحدى أعظم الاستقبالات الاحتفائية الجماهيرية في حياته المهنية.

ويقدم مطرب الجاز المصري المقيم في لندن، أحمد حرفوش، عروضه الفنية بصورة مستمرة في مسارح وفعاليات بارزة ضمن أوروبا والشرق الأوسط. ويتميز بقدرته على أداء مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنماط الغنائية، بما في ذلك الجاز التقليدي، والسوينغ، والمسرح الغنائي، والأغاني العربية، والأغاني المعاصرة.

ويعمل من خلال مشروعه الأخير "Egyptian project "، وهو من إنتاج آرتس كانتين في لندن، على إحياء تراث الأغاني المصرية العائدة لحقبة الخمسينيات والستينيات بإدخال موسيقى الجاز إليها.

ويهدف إلى تقديم المشهد الموسيقي المصري للعالم بصورة معاصرة بالتعاون مع العديد من الفنانين في موسيقى الجاز.

وتعليقا على هذا الحدث، قال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا: "يعتبر الراحل عبد الحليم حافظ قامة فنية استثنائية، وله إرث راسخ من الأغاني المحفورة في قلوب الناس من كافة الأجيال، و يشرفنا تكريم ذكراه من خلال الإعلان عن هذا الحدث بمشاركة الفرقة الموهوبة حرفوش جاز".

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