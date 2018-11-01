ما صحة خبر وفاة عادل إمام؟

أخبار الآن | دبي - الامارت العربية المتحدة (وكالات)

انتشرت شائعة تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الصفحة المنسوبة للفنان عادل إمام على موقع فيس بوك تفيد بوفاة الممثل المصري إثر أزمة قلبية مفاجئة، الأمر الذي دفع كثيرين من عشاقه إلى تصديق الخبر وتناقله عبر صفحاتهم الشخصية، ليتصدر خلال ساعات قائمة الأكثر بحثًا على موقع غوغل.

وعلى إثر الخبر خرج عادل إمام شخصيا وكذب كل تلك الشائعات، قائلا إنه بصحة جيدة، وأنه تعود على مثل هذه الشائعات بين الحين والآخر.

من جانبه أشار نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي في بيان رسمي، إلى أنها كانت إشاعة "مغرضة "، وسبق وقد تكررت هذه الإشاعة حوالي خمس مرات خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أكد زكي: "أنّ صفحة الفنان عادل إمام على الفيس بوك لا تخصّه، بالرغم من أنها موثّقة بالعلامة الزرقاء، وأنّ الزعيم تبرّأ منها عدة مرات، ولا يعرف من يديرها، وجرت محاولات عدة لإغلاقها، ولكنها باءت بالفشل".

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