ناعومي واتس بطلة لـ "Game of Thrones"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وقعت الممثلة الإنكليزية الشهيرة ناعومي واتس، عقدا مع شبكة "HBO" الأمريكية، لبطولة النسخة الجديدة من مسلسل الحروب الشهير "Game of Thrones" والذي يتم التحضير له خلال الوقت الحالي.

ولم توضح الشبكة تفاصيل أكثر عن الدور الذي ستلعبه واتس في السلسلة الجديدة من المسلسل، ولكنها أشارت إلى أنها ستكون شخصية اجتماعية جذابة تخفي سرًا مظلمًا.

السلسلة الجديدة من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة جاين جولدمان، وتُعد واحدة من 5 مشاريع أخرى يتم العمل عليها حاليا. أما القصة فهي تدور قبل آلاف السنين أحداث المسلسل الأصلية، حول سجلات العالم القديم من أبطال العصر الذهبي في أشد أوقاتهم ظلامًا. وما تحتويه من أسرار تاريخ ويستروس المرعبة، وصولًا إلى أسرار الشرق وأسطورة ستاركس.

وقد شاركت جولدمان في إنشاء المشروع مع جورج آر. مارتين، الذي تمثل سلسلة رواياته "A Song of Ice and Fire" أساس لـ "لعبة العروش"، حيث كتبت جولدمان ومارتن القصة، فيما اكتفت هي بكتابة السيناريو للنسخة التجريبية "Pilot" للتلفزيون.

وبخلاف جولدمان، تضم قائمة الكتاب الآخرين الذين يعملون على الأجزاء الموازية لقصة "لعبة العروش" المحتملة مجموعة من الأسماء أبرزها: ماكس بورنستين، براين هيلغلاند، كارلي راي، وبريان كوغمان.

يُشار إلى أن الجزء الثامن والأخير من مسلسل "Game of Thrones" من المقرر طرحه العام المقبل حصريًّا على شبكة "HBO" و"HBO Go".

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