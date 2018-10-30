7 نجوم عالميين عبّروا عن حبهم للقطط بشكل مختلف (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقال بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل كان يُحضر قطته المدللة معه الى اجتماعات المجلس الذي يترأسه، والتي يناقش فيها قضايا مصيرية تهم الأمة البريطانية والعالم بأسره، ألهذا الحد يمكن أن تصل حظوة القطط؟

نعم لم لا إذا ما علمنا أن هذه الحيوانات الأليفة مثلت أيقونة لكثير من الحضارات والشعوب منذ فجر التاريخ، ولها رسوم تصور مكانتها الرفيعة في موروث الحضارة الفرعونية والتي عدت الأعظم في وقتها على امتداد عقود من الزمن.

ولها كذلك يوم "وطني" تحتفي فيه الولايات المتحدة بهذه السنوريات اللطيفة، وتسلط الضوء من خلاله على أهمية الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة كذلك، ولهذه المناسبة يستعرض لنا موقع "biography" قائمة بأسماء نجوم عالميين جمعتهم صداقة حميمة بقططهم التي يشاركونها أجمل اللحظات الدافئة:

تايلور سويفت

ولع نجمة البوب الأمريكية الشابة بلغ حدا بعيدا ودفعها لتلقب بكل فخر نفسها بالقطة المجنونة.

سيلو غرين

مغني الراب يمتلك هرة "شيرازية" تدعى "Purrfect" يقول بأنها أكثر من مجرد صديقة، ويصفها بأنها ملهمته لإبداع الكثير من الألحان والأغنيات.

جيمس فرانكو

يقول جيمس فرانكو الممثل الذي رشح لجائزة الأوسكار: "لقد نشأت في بيت يعتبر القطة واحدا من أفراد الأسرة ولها من الحقوق مثل الذي نملك" صحيح أنني كنت أخاف منها وأكرهها حينما كنت صغيرا، إلا أنني لم أصل مرحلة البلوغ حتى نما حب القطط في قلبي".. وقد وقع النجم في حب هرتين أحضرتا للتمثيل معه في فيلمه هوم فرونتفر وانتهى به الأمر الى تبنيهما.

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المغنية "شير"

تقول النجمة الامريكية: لم يهدأ لي بال وأهنأ في حياتي منذ أن فارقني قطي المدلل، حتى عثرت على من يسد هذا الفراغ العاطفي وهما قطتان صغيرتان سمتهما "أندرسون وآندي".



راسل براند

يقول الممثل الأنكليزي الشهير: "يراني الكثير من الناس زيرا للنساء، وهذه سمعة لا أنكرها، إلا أنني أفضل أن أقضي وقتي الخاص مع قطتي في المنزل، نتناول وجبة خفيفة بينما نحدق في الأفق من نافذة الغرفة.

مارثا ستيوارت

قلب مقدمة البرامج وسيدة الاعمال الأمريكية، يتسع لأكثر من قطة، فهي ليست على غرار البقية تكتفي بواحدة أو اثنتين، إذ تملك جيشا من القطط، ليس لحمايتها كما تقول، إنما لإملاء الحيز العاطفي الكبير في نفسها تجاه هذه المخلوقات اللطيفة.

كورتني كارداشيان

تحظى الحيوانات المدللة بالشهرة بقدر ما يحظى به البشر وربما أكثر وهذا ما يحصل مع قطة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الأزياء الامريكية كورتني كارداشيان، والتي لا تفوت فرصة في التباهي بقطتها أمام عدسات الكاميرات، وتقول عنها هذه الفتاة تمثلني.

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