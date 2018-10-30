أول متحف خاص بالقطط.. أين وماذا يعرض؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، هذا بيت من إحدى قصائد "نزار قباني" يصف فيه دفء العلاقة مع الذكرى، وعن قصد، كانت القطة إحدى أجمل التفاصيل التي يستحضرها في شعره.

ولا ينحسر الإهتمام بهذه الحيوانات الأليفة على الشرق على الرغم من أن المصريين القدماء هم أول من استأنس الهررة وأدخلوها البيوت.

وقد افتتح في امستردام اول متحف في العالم مخصص للقطط فقط. واطلق مديره بوب ميجير اسم قط له يدعى "مورغان"، نفق في العام 1984 على المتحف في اول سابق من نوعها في العالم. وفقا لـ"BBC".

ويعرض متحف "مورغان" لوحات فنية وصورا فوتوغرافية وتماثيل لقطط من كافة الانواع والاشكال والالوان.

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ومن ابرز المعروضات في المتحف تمثال لقطة من عهد الفراعنة ويعود تاريخه الى حوالى 800 عام قبل الميلاد. وآخر خشبي لقطة يابانية يرجع الى القرن التاسع عشر الميلادي، وكذلك عدد من اللوحات الفنية للرسام التشكيلي الروسي "نيكولاس تارخوف" عن القطط ايضا.

وكما كان متوقعا تدفق الالاف من محبي القطط على المتحف مصطحبين قططهم معهم في ما شبه بتظاهرة لاصدقاء القطط.

ويؤكد بوب ميجير المسؤول عن المتحف انه قرر اطلاق اسم قطه "مورغان" على المتحف "لانني كنت اشعر بأنه اقرب اصدقائي الى قلبي. وكنت افتقده كثيراً عندما اقضي ساعات طويلة بعيداً عنه".

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