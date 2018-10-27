"لا تحتسي القهوة بمفردك".. شعار أول مقهى للقطط في جدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



إذا كنت من محبي القطط والقهوة في آن واحد، فبإمكانك الاستمتاع بهذه المقهى بجدة التي تجمع بين الأمرين، فقد افتتح في جدة أول مقهى للقطط في السعودية، حيث يمكن لمحبيها الاستمتاع بكوب من القهوة برفقة القطط، وفق موقع

"arabnews"..



هذه الفكرة التي تعد الأولى من نوعها في السعودية، لاقت إعجاب الكثير خاصة محبي صداقة الحيوانات المستأنسة، ولاقت الفكرة إعجاب الكثير من الناس، لاسيما محبي صداقة الحيوانات المستأنسة، وقال "وحيد محمد"، صاحب فكرة مقهى القطط، إن المقهى أقرب للمتحف، وذلك المشروع يعطى طاقة إيجابية للمترددين عليه، من خلال الحيوانات الأليفة الموجودة به..

إذا زرت هذا المكان في جدة، ستجد أيضا صالة مريحة ومسترخية، وستكتشف في كل زاوية وركن المزيد من الزخارف والحلي المتعلقة بالقطط، مثل طبعات الكف على الأرض والظلال على مفاتيح الضوء، التي تظهر مدى الجهد المبذول، في تصميم ديكور المكان المتعلق بالقطط..

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