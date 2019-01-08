غوغل تتوفق على نفسها في معرض CES 2019

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



تفوقت شركة غوغل على نفسها هذا العام في أكبر معرض تكنولوجي في العالم إذ أعدت رحلة تفاعلية لزوارها في جناحها بالمعرض. ومن المقرر أن تفتح الرحلة للجمهور في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مباشرة خارج مركز مؤتمرات لاس فيغاس. كما أعلنت عن إرتفاع عدد مستخدمي مساعدها الإفتراضي Google Assistant ليصل إلى مليار جهاز قريباً.

وأعلنت شركة غوغل عن إرتفاع عدد مستخدمي مساعدها الإفتراضي Google Assistant ليصل إلى مليار جهاز قريباً. بعد إعلان أمازون مؤخراً عن بيع 100 مليون جهاز مع مساعد Alexa الإفتراضي، جاء إعلان غوغل ليكشف عن دعم مساعد غوغل الإفتراضي لعدد مليار جهاز تقريباً.

وقد إستعرضت شركة غوغل خلال فعاليات مؤتمر CES 2019 الإنتشار الذي حققه مساعدها الإفتراضي في الكثير من الأجهزة والخدمات المقدمة من الشركة، حيث أشارت في تصريحاتها إلى أن Google Assistant سيدعم مع نهاية هذا الشهر مليار جهاز، حيث تختلف الأجهزة المستخدمة للمساعد الإلكتروني بين أجهزة وهواتف الأندوريد، وهواتف الأيفون، إلى جانب أجهزة التلفاز والسماعات وأيضاً المكبرات الصوتية.

كما أضافت غوغل أن مساعدها الإفتراضي يتوفر في الوقت الحالي بعدة لغات يصل عددها إلى 30 لغة، كما ينتشر في 80 منطقة حول العالم، حيث حقق المساعد نمو بنسبة 4 أضعاف في العام الماضي، كما تتوقع الشركة مزيد من النمو والإنتشار لمساعد غوغل خلال 2019.

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