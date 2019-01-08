معرض CES 2019.. إليكم 4 تقنيات منتظرة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تستعرض كبرى الشركات التقنية المشاركة في معرض CES 2019 الأبرز حول العالم، والمقام في ولاية لاس فيغاس بأمريكا تقنياتها المتطورة، التي ينتظرها المستخدمون بشغف كبير.

إليكم إليكم 4 تقنيات منتظرة خلال الدورة الحالية لمعرض CES 2019 وهي كالتالي:

تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G

لا حديث لشركات الاتصالات حول العالم الآن إلا عن الاستعداد لتقديم خدمات الجيل الخامس 5G بشكل تجاري، حيث تجري كبرى شركات الاتصالات العديد من التجارب الآن لاختبار شبكات الجيل الخامس التي تتميز بالسرعات غير المسبوقة والتي قد تصل إلى 200 ميجا/الثانية.

وسوف تحرص شركات هواوي وإريكسون ورد تي إي ونوكيا وغيرها من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات، على استعراض حلولها المتطورة التي تساعد شركات الاتصالات العملاقة على بناء شبكاتها الجديدة اعتمادا على تقنيات 5G.

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المساعدات الصوتية

باتت المساعدات الشخصية أحد التوجهات التي تركز عليها الشركات التكنولوجية من أجل تلبية متطلبات عملائها، خاصة مع إقبال المستخدمين على اللجوء للمساعدات الشخصية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في ظل دخول لاعبين جدد وآخرهم أوبو الصينية.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن مساعد صوتي منزلي منخفض التكلفة، من أجل التنافس مع مساعد أمازون الصوتي وكذلك مساعد جوجل ومساعد أبل.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

مصطلع الذكاء الاصطناعي يسيطر الآن على تفكير غالبية الشركات، والبعض يتوقع أن تنتشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واضح داخل معرض CES 2019، خاصة في مجال السيارات الذكية.

الشاشات الذكية

يعد معرض CES 2019 أفضل مكان تتسابق داخله الشركات لاستعراض شاشاتها الذكية، ويتوقع الخبراء أن يشهد المعرض منافسة شديدة بين سامسونج وإل جي من أجل استعراض التقنيات الحديثة في مجال الشاشات الذكية مثل تقنية 8K فائقة الدقة.

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