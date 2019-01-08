معرض " CES": لأول مرة سامسونغ تضم iTunes إلى تلفازها الذكي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة سامسونج خلال معرض إلكترونيات المستهلك (CES 2019) الذي يقام في ولاية لا فيغاس الأمريكية أن أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها ستشمل برنامج iTunes ابتداءً من ربيع عام 2019.

وقال ديف داس، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة سامسونج، خلال المعرض التقني، إن هذه الخطوة كانت "الأولى من نوعها" حيث ستقدم الخدمة بيع وتأجير الأفلام والبرامج التلفزيونية فيما لن تقدم الموسيقى كما تفعل أجهزة أيفون.

وقال أحد المحللين لموقع "بي بي سي" البريطاني إن الخطوة الاستراتيجية ستفيد الشركتين، إذ تأتي هذه الصفقة قبل إطلاق أبل المتوقع لمنافسة شركة Netflix.

بالإضافة إلى iTunes، ستحتوي أجهزة التلفزيون الذكية أيضاً على دعم Airplay 2 ، ما يسمح للمستخدمين ببث مقاطع الفيديو والصور والموسيقى من أجهزة Apple.

وقال المحلل التكنولوجي للموقع، باولو بيسكاتور "فشلت سامسونج في نقل العديد من خدمات الفيديو في حين لا تزال أبل تسعى إلى كسر المشهد التلفزيوني" وأضاف "بالنسبة لشركة آبل، فإن هذا يشير إلى تغيير في التركيز على إتاحة خدماتها على منصات منافسة بدلاً من دمجها في أجهزتها الخاصة".

كما وكشفت شركة سامسونج خلال معرض CES النقاب عن مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز (QLED 8K) بما في ذلك طراز 98 بوصة (249 سم) كما أعلنت عن إطلاقها مجموعة جديدة من الأجهزة المنزلية من الغسلات إلى الثلاجات والروبوتات المصممة خصيصاً للقيام بمهام محددة كفحص الدم والنبض ومعدل نبضات القلب والمؤشرات للمستخدمين.

يذكر أن فعاليات معرض إلكترونيات المستهلك CES 2019 انطلق اليوم الثلاثاء 8 كانون الثاني (يناير) في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، والذي يعد أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم.

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