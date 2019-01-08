تقنية 5G حديث معرض CES 2019

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على هامش معرض CES 2019 أطلقت سبكة الاتصالات الأمريكية AT & T تسغيل شبكة 5G كما تم الإعلان عن إطلاقها في مدن مختارة الشهر الماضي. كما أعلنت شركة النقل الكورية KT أنها بدأت أيضاً تشغيل خدمة 5G مع روبوت يعمل بنظام AI كزبون أول، علما أن معظم شركات الطيران لم يكن لديها أي خدمات لشبكة 5G تعمل حتى الآن.



ومنذ الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة.. الاستثناء الوحيد هو جهاز توجيه D-Link القادر على التقاط إشارات 5G وبث Wi-Fi في المنزل. ولكن بالنسبة للهواتف، فمن المرجح أن تأتي هذه الخدمة في الأشهر القليلة المقبلة.

شركة Sprint للتكنولوجيا قالت إنها تتوقع إطلاق هاتف ذكي 5G من Samsung الصيف المقبل وسيكون الهاتف ثنائي الوضع، حيث يمكنه الاتصال بشبكات LTE و 5G. كما أكدت سبرينت، التي أعلنت في العام الماضي عن خطط للهاتف 5G من إل جي، أنها تعتزم تشغيل شبكة 5G في تسع مدن ، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس ودالاس وواشنطن.

وفي غضون ذلك، أعلنت T-Mobile يوم الإثنين أنها بالتعاون مع إريكسون وإنتل، قد أكملت ما وصفته بـ "أول مكالمة 5G في العالم على تردد 600 ميغاهرتز" على شبكة تجارية مباشرة، ينطوي هذا الاتصال على كلٍّ من مكالمة بيانات ومكالمة فيديو، بينما تقوم الشركة بشكل منفصل بإجراء مكالمة فيديو 5G مع ثلاثة مستخدمين على ثلاثة نطاقات مختلفة (600 MHz و 28 MHz و 39 MHz).

عام 2019 هو بمثابة نقطة تحول لـ 5G للانتقال من الضجيج إلى الواقع، حيث تعِد هذه التقنية بتعزيزات هائلة في السرعة، بالإضافة إلى إمكانية توصيل المزيد من الأجهزة من حولنا وإطلاق مساحات جديدة من التطوير.

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