أحدث 7 ابتكارات أطلقت اليوم الأول من معرض CES (صور+ فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أنظار العالم تترقب أحدث التقنيات التي سيطلقها معرض CES 2019 الخاص بالتكنلوجيا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية ، تعرفوا معنا على أحدث الابتكارات التي تم الإعلان عنها في اليوم الأول من معرض CES 2019.

مجفف شعر لاسلكي

أول مجفف شعر لاسلكي يعمل بحرارة متوسطة لأكثر من 20 دقيقة بشحنة كهربائية واحدة يُجفف الشعر الطويل في 10 دقائق بشكل صحي ويقلص وقت تجفيفه ويتخلص من كثرة الأسلاك داخل الصالونات والمنازل يعتمد على مصابيح الأشعة تحت الحمراء

مصدر الصور @24Entertain

الشاشة الأفضل للمطبخ

مصدر الصورة : @24Entertain

في نسخة العام الماضي من معرض CES أعلنت شركة جنرال إلكترك (GE) عن منتجها هذا لأول مرة لكنها لم تطلقه خلال الفترة الماضية، لتعود وتكشف عن جهازها Kitchen Hub وهي شاشة ذكية بقياس 27 بوصة مدعومة بالعديد من التقنيات البرمجية وفي نفس الوقت يشغل الدور والمكان لمروحة الشفط التي تتموضع فوق موقد الطهي مباشرة.

ويدعم Kitchen Hub مساعد غوغل الصوتي ليستطيع المستخدم بواسطته الوصول لعدد من الوظائف من خلال الأوامر الصوتية فعلى سبيل المثال يمكنك إصدار أمراً للمساعد للبحث عن وصفات طعام معينة لتظهر لك النتائج مباشرة على الشاشة.

مخبز BreadBot

"BreadBot" روبوت يُعد 235 رغيف خبز في اليوم بمعدل رغيف كل 6 دقائق (أو 10 أرغفة في الساعة) ويحتاج 30 دقيقة فقط لتنظيفه يومياً.. من المتوقع طرحه بالمتاجر الكبرى في نهاية العام الجاري بأمريكا

جهاز بشاشة قابلة للطي

شركة BOE تستعرض نموذج لجهازها القابل للطي بمنطقة طي نصف قطرها صغير حيث يبلغ 1مم فقط وينحني بشكل مثير للإعجاب. شاشة الجهاز بحجم 7.65 انش وبدقة WQHD وحد أقصى للإضاءة يبلغ 380 nits

الروبوت CODI

"Codi" روبوت لطيف يتفاعل مع الاطفال ويقنعهم بأن النظافة شيء "مُسلي وممتع" بفضل اعتماده على مئات القصص و الأغاني والدروس التعليمية الجذابة ويساعد على تطوير مهارات الطفل بعيداً عن الجهاز اللوحي والهاتف الذكي معتمداً على الذكاء الاصطناعي

صنارة Rod الذكية (Cyberfishing )

"Rod" صنارة ذكية مضادة للماء لتتبع مواقع الصيد المثالية وأحوال الطقس بفضل مستشعر ذكي يثبت عليها مزود بمقياس تسارع وبطارية قابلة

للشحن وبلوتوث للاتصال بهاتفك لمعرفة حالة الصيد.

أجهزة تلفاز رائدة بتقنية العرض Micro LED الفائقة

تقدم تقنية العرضMicro LED من سامسونغ، والتي تتميز بتكنولوجيا الانبعاث الذاتي المتطورة والقدرات المعيارية، صورة لا تضاهى بجودة ودقة استثنائيتين، إضافة إلى التصميم المبتكر والاستخدامات المتعددة. وتتكون شاشات التلفزيون التحويلية من وحدات فردية لتقنيةMicro LED ذاتية الانبعاث، والتي تحتوي على الملايين من رقائق LED المجهرية الحمراء والخضراء والزرقاء التي تصدر أضواء خاصة لإنتاج ألوان رائعة على الشاشة ما يوفر صورة لا مثيل لها تفوق بجودتها الصور التي تقدمها تقنيات العرض المتاحة حالياً في السوق.

مصدر الصورة : samsung.news

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