سامسونغ تغير شكل العالم عبر شاشاتها الجديدة بمعرض CES 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عندما خرجت للعالم شاشات التلفاز المسطحة، كانت أعظم ثورة في تاريخ شكل التلفاز التقليدي بعد دخول الألوان عليه، لكن لسنوات ظلت المنافسة بين الشركات تتمحور حول وسع الشاشة ودقتها، لكن سامسونغ اليوم تطلق ثورة جديدة في شكل التلفاز الذي نعرفه..

فقد كشفت سامسونغ عن ذا وول The Wall أحد أبرز منتجاتها الذي سيعرض في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 ، وهو تلفزيون يتيح تعديل قياسه ومستوى دقته وغيرها من مواصفات.

ويأتي التلفزيون بقياس 75 إنش ويمكن زيادتها لـ 90 إنش بحسب تقارير صحفية من العرض الأولي لهذا المنتج.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات سامسونغ لتقديم عدد من التقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة في إطار معرض إلكترونيات المستهلكين المقام في “لاس فيغاس” الأمريكية طوال الفترة بين 8 وحتى 12 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وخلال مؤتمر تمهيدي قبيل المعرض، كشفت للصحافة أن تلفزيون ذا وول يتيح للمشاهد ما يريده من مستويات الدقة مثل 4 كي أو حتى 10 كي.

يمكن تحويل التلفزيون، وهو من نوع ميكرو إل إي دي-Micro LED TV- للعرض الأفقي لتصفح انستغرام مثلا أو بالشكل العرضي الاعتيادي بقياسات قابلة للتعديل لتناسب مساحة أي غرفة أو مكان

مصدر الصورة : news.samsung

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