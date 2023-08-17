أخبار الآن - الصفحة الرئيسية
-
أخبار عربية
السعودية تعلن عن إطلاق "التاكسي الطائر" خلال موسم الحج
-
تكنولوجيا
شاحنة "ستروين" ذات رأسين أمامي وخلفي .. وسبب صنعها غريب وعبقري!
-
صحة
وداعاً للقهوة العادية.. وأهلاً بقهوة المخلّفات الزراعية!
-
تكنولوجيا
من جديد.. كلاب روبوتية مسلّحة ببنادق الذكاء الاصطناعي في أمريكا!
-
رياضة
لاعبات سوريا يتألقن في بطولة آسيا للجوجيتسو بالإمارات
-
تكنولوجيا
"أكبر مكنسة في العالم" لامتصاص الكربون.. ما هي "ماموث"؟
-
صحة
صحة أربيل.. أكثر من 3500 مصاب بمرض الثلاسيميا في كردستان
-
فن ومشاهير
بعد أنباء متداولة.. هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى أحمد العوضي؟
-
حصري
أصوات الصمت: قصة الإيغور وتجارة الأزياء العالمية 1/2
هل فكرت يوماً كيف تصل لك الملابس الصينية التي ترتديها، والسيارة الحديثة التي تقودها؟ من الذين يصنعونها وماذا يحدث لهم؟ الإجابة باختصار هي إنّ هذه المنتجات تأتي إليك على حساب أرواح مئات الآلاف من مسلمي ...
-
ملفات هامة
عبدالمجيد الزنداني.. ماذا أرسل للحوثي قبل وفاته وكيف أحدث تناقضًا لتنظيم القاعدة
ماذا يحدث عندما يختلط الدين بالسياسة؟ إليكم قصة الشيخ عبدالمجيد الزنداني
آخر الأخبار
-
صحة
بعد إعلان نجاح العملية.. صاحب شريحة ماسك الدماغية يعاني
-
أخبار عربية
شادن فقيه.. كوميدية تثير جدلاً في الشارع اللبناني لسخريتها من الدين ودار الفتوى تتحرك
-
أخبار عالمية
الفيضانات في كينيا.. تشرّد عشرات الآلاف ومخاوف من تفشي الكوليرا
-
صحة
سلالات مرعبة من كورونا تهزم اللقاحات.. كيف يفسر العلم هذه الظاهرة؟
-
حصري
أصوات الصمت: قصة الإيغور وتجارة الأزياء العالمية 1/2
-
مقالات
جسر الشيطان.. معانقة الأساطير والواقع في قسنطينة
-
أخبار عالمية
الجثث تملأ الشوارع.. ما الذي يجري في المكسيك؟
-
أخبار عربية
مقتل 4 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية على لبنان
-
أخبار عربية
غزة ونقاط العبور المعقدة.. كيف تصل المساعدات؟
-
أخبار عالمية
إيران تهدد بتغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهددا
-
أخبار عالمية
لماذا علقت أمريكا إرسال بعض شحنات القنابل لإسرائيل؟
-
أخبار عربية
غارات إسرائيلية تستهدف ميليشيا عراقية في ريف دمشق
وثائقيات وبرامج إخبارية
-
أعروس نيسيوان .. ماذا يحدث في أفراح أهالي سيوة بقلب صحراء مصر؟حصري
-
هجوم غاريسا.. ذكريات ليلة دامية بالحرم الجامعي في كينياحصري
-
أخبار الآن في مدينة بور الصربية... ماذا تفعل الصين بثروات صربيا؟وثائقيات
-
المرصد رقم 243| في ذكرى قتل بن لادن.. القاعدة المركزية "في انحدار" تتلقفها طالبان وإيرانالمرصد
-
تريندينغ | بسبب البيتزا.. طياّر يؤخر رحلةتريندينغ
-
إلى أين يتجه السودان؟ تهديد من خطر المجاعة و تعطيل الدراسة كليّاً!تلي Thérapie
-
أخبار عربية
-
اقتصاد
-
تكنولوجيا
-
رياضة
ملفات
-
-
مشروع الحزام والطريق.. الصين تشتري النفوذ بالديون
-
وثائقيات
أخبار الآن في مدينة بور الصربية... ماذا تفعل الصين بثروات صربيا؟
-
ملفات هامة
لماذا انسحبت روما من "الحزام والطريق"؟.. برلماني إيطالي سابق يجيب لـ"أخبار الآن"
-
أخبار عالمية
رسمياً.. إيطاليا تنسحب من مشروع "الحزام والطريق" الصيني
-
حصري
صربيا تحتضن الاستثمارات الصينية.. لكن بأيّ ثمن؟
-
-
-
داعش ضد داعش
-
ملفات هامة
تحذيرات من ارتفاع خطر هروب الدواعش من سجن الحسكة مع تصاعد الصراعات بالمنطقة
-
أخبار عالمية
في استهداف جديد.. "داعش خراسان" يتبنى الهجوم على مسجد في أفغانستان
-
ملفات هامة
بعد استعادة العراق 714 مواطنًا من "الهول".. من بقيَ في المخيم؟
-
ملفات هامة
جرائم ضد الإنسانية.. "سونيا إم" آخر المُدانين باضطهاد الأيزيديين
-
-
-
تصفية القاعدة
-
ملفات هامة
جهاد طروادة: محاولة اغتيال فاشلة تكشف عن مخططات إيران لاستغلال المتطرفين السنة
-
المرصد
المرصد رقم 243| في ذكرى قتل بن لادن.. القاعدة المركزية "في انحدار" تتلقفها طالبان وإيران
-
ملفات هامة
السيطرة على الجنوب وتهديد اليمن.. تعاون جديد بين الحوثي والقاعدة
-
ملفات هامة
بعد 13 عاما من مقتل أسامة بن لادن.. القاعدة بين النهج القديم وجهاد طروادة
-
-
كتّاب الرأي
-
بودكاست
-
دينا الحوراني
هل تتخلى إسرائيل عن عملية رفح مقابل اتفاق الهدنة؟ - ملخص أخبار الأسبوع
-
دينا الحوراني
حدث في مصر: ألغوا حفل تخرجهم لتجديد مسجد الكلية
-
دينا الحوراني
لماذا دائماً نصعد إلى الطائرة من الجهة اليسرى؟
-
دينا الحوراني
ما هي "رحلات الأشباح" التي غُرمت شركة الطيران كوانتاس الأسترالية بسببها؟
-
دينا الحوراني
هل اكتشف تليسكوب جيمس ويب وجود كائنات فضائية؟
-
محمد علي
عملية رفح: نهاية الحرب أم باب الجحيم؟ - ملخص أخبار الأسبوع
-
-
اختيارات المحرر
كاريكاتير
-
الانتقام المرير في الشباب الصومالية: معلم أيمن يدفع ثمن محاولة اغتيال مهاد كاراتي
-
الانتقام المرير في الشباب الصومالية: معلم أيمن يدفع ثمن محاولة اغتيال مهاد كاراتي
-
"إنسباير" ما قبل وبعد جهاد طروادة.. عودة مجلة القاعدة تكشف تأثير سيف العدل
-
سيف العدل ومصطفى حامد.. عملاء جهاد طروادة لخدمة إيران
-
سيف العدل ومصطفى حامد.. عملاء جهاد طروادة لخدمة إيران
-
من هو سعيد الجمل الممول الحوثي الذي استطاع خداع إيران؟