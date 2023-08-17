حصري 10/05/2024 أصوات الصمت: قصة الإيغور وتجارة الأزياء العالمية 1/2

هل فكرت يوماً كيف تصل لك الملابس الصينية التي ترتديها، والسيارة الحديثة التي تقودها؟ من الذين يصنعونها وماذا يحدث لهم؟ الإجابة باختصار هي إنّ هذه المنتجات تأتي إليك على حساب أرواح مئات الآلاف من مسلمي ...