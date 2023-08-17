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بعد إل نينيو.. ظاهرة "إل نينيا" قادمة وتهدد بالمزيد من الظروف المناخية المتطرفة

بعد إل نينيو.. ظاهرة "إل نينيا" قادمة وتهدد بالمزيد من الظروف المناخية المتطرفة

إل نينيا تغذي الظواهر المناخية المتطرفة والأعاصير

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تريندينغ | رئيس بلدية تركي "ينزعج من صوت الأذان".. ويتلقى هجومًا واسعًا

تريندينغ | رئيس بلدية تركي "ينزعج من صوت الأذان".. ويتلقى هجومًا واسعًا

"هل سينتهي أذان هذا المكان؟ كم جامع هنا؟" جملة أثارت موجة غضب واسعة مستحقة في تركيا بسبب تصريح رئيس بلدية أحد الأحياء في أنقرة بعد ما "انزعج" من صوت الأذان.

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