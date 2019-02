7 لقطات طريفة من الأوسكار.. ماذا فعلت ليدي غاغا لرامي مالك؟

كما كلّ عام، يخطف حفل "الأوسكار" أنظار العالم. وفي نسخته الـ91، دخل عددٌ من الأفلام إلى جانب الكثير من الممثلين سجلات التاريخ، لفوزهم بـ"جائزة الأوسكار" العالمية.

وبعيداً عن لقطات التتويج بالفوز خلال الحفل، والتي تحمل في طياتها الكثير من معاني الفرح بالنسبة للفائزين، ثمّة أيضاً لقطاتٌ رائعة على هامش الحفل، تعبّر عن مواقف بارزة لمشاهير عرفهم العالم في الأفلام.

وفي هذا الإطار، إليكم أبرز اللقطات على هامش حفل "أوسكار 2019":

1 - ليدي غاغا تساعد رامي مالك في ضبط ربطة عنقه قبل بدء حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019

2 - كيغان مايكل يطير فوق الحضور في حفل الأوسكار 2019

3 - "كابتن أميركا" ينقذ ريجينا كينغ من السقوط لحظة تعثرها بفستانها الضيق، أثناء إعلان فوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

4 - ليدي غاغا وبرادلي كوبر أثناء تأدية أغنية shallow

5 - أبطال فيلم "بوهيميان رابسودي" يغنون we will rock you على السجادة الحمراء

6 - الطرافة في احتفال المخرج سبايك لي بعد فوزه مع زملائه بجائزة أفضل نص مقتبس عن فيلم Blackklansman

7 - ميليسا ماركثي بزي مميز لتقديم جائزة أفضل تصميم أزياء

