أغرب أزياء الرجال على سجادة حفل جوائز الأوسكار الحمراء (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في حفل الأوسكار ككل عام ، العالم لا يترقب فقط أسماء الرابحين ، ولكن للأزياء على السجادة الحمراء أهمية كبرى تتسلط عليها الأضواء ، هذا العام كانت الأزياء الرجالية حديث الجميع، فعلى الرغم من أن البذلة الرجالية عادة ما تكون آمنة من شرطة الموضة إلا أن الرجال هذا العام كسروا كل القوالب وخرجوا بإطلالات فريدة واستثنائية ، هنا جمعنا لكم أغربها ..

1 - مارك رونسون , بذلة رجالية بخطوط بيضاء بارزة

2 - آدم لامبرت ، بذلة تقليدية لكن الأكمام الطويلة كانت لمسة التغيير الفريدة

3 - نيكولاس هولت وجو ألوين | هولت ارتدى من دار ديور للأزياء، بينما آلوين يرتدي بذلة من توم فورد.

4 - الممثل ديفيد اويووو في بدلة مخملية خضراء.

5 - دوق وينستون ومايكل بي الرجالان من واكاندا ويرتديان ملابس مثيرة للحفل.

6 - جاسون موموا نجم فيلم أكوا مان، يشارك بموضة المخملي ولكن باللون وردي !

7 - المخرج سبايك لي يرتدي اللون الأرجواني ويزين أصابعه بخواتم كبيرة " حب وكره "

8 - النجم ستيفان جيمس يتلألأ في بدلة مخملية حمراء بالكامل.

9 - كويستلوف يرتدي علامة السلام على السجادة الحمراء.

10 - أغرب الأزياء الرجالية كان ما ارتداه بيلي بورتر، لم يستطع نجم "بوز" أن يقرر بين الفستان والبذلة ، فارتدى كلاهما !

مصدر الصور : variety

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