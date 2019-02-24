حملات ترويج أشبه بالانتخابات.. الملايين تصرف للفوز بالاوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

العالم يترقب حفل الأوسكار الذي سيعرض مساء الإثنين و لتكريم آفضل نجوم الأفلام العالميين، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه قبل هذا الحفل يعيش نجوم هوليوود أيام أشبه ما تكون بالانتخابات لدفع بأفلامهم للفوز .

الحملات الترويجية تكلف أصحابها ملايين الدولارات وفي العشرين سنة الماضية، استأجرت استوديوهات وشركات الإنتاج في هوليوود استراتيجيين واستشاريين لإدارة حملات الأوسكار.



وفي 2016، قدّرت شركة فاريتي أن الاستديوهات المنتجة للأفلام تنفق ما بين 3 إلى 10 ملايين للضغط على لجان تحكيم الاوسكار.

ويحصل المستشارون على عشرات الآلاف من الدولارات لقاء خدماتهم، وفي حال فوز الأفلام التي دعموها بالأوسكار، يغرقون بالهدايا.

حملات الأوسكار تكلف أقل من الحملات الرئاسية لكنها يمكن أن تجني المزيد من المال والنفوذ، والتوصيات والإعلانات.



وتعمد فرص الفوز بالأوسكار على عدد من العوامل، بما في ذلك جاذبية موضوع الفيلم وجاذبية نجومه على الشاشة، لكن العنصر الأهم والذي تركز عليه حملات الترويج هو أحقية الفيلم للانضمام إلى الأفلام الحائزة على هذه الجائزة العالمية.



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