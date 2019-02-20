نجمات من هوليوود بلا مكياج.. وجوه نضرة ومشرقة! إليكم 19 صورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

استخدام الفوتوشوب أو محرر الصور والفلاتر والمكياج نراه عادة في كل صورة للمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي. أما صور السيلفي في المنزل دون أي مكياج مخاطرة لا يقدم عليها كل المشاهير .

موقع برايت سايد رصد عدداً من المشاهير الشجعان الذين يضعون صورهم على انستغرام بدون مكياج ولا حتى فلتر!

إليكم 19 منهم:

1 - الممثلة الأمريكية Eva Longoria ايفا لونغوريا

2 - الممثلة الإنكليزية Lena Headey لينا هيدي

3 - مغنية البوب الأمريكية Kesha كيشا

4 - عارضة الأزياء الإيطالية بيانكا بالتي "Bianca Balti"

5 - الممثلة الأمريكية نتالي بورتمان " Natalie Portman "

6 - عارضة الأزياء والمملثلة ميشا بارتون Mischa Barton

7 - الممثلة الإنجليزية ايفا غرين Eva Green

8 - الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية زوي كرافيتز Zoë Kravitz

9- مغنية البوب الشهيرة مايلي سايرس Miley Cyrus

10 - مارجوت روبي Margot Robbie ممثلة أسترالية

11 - عارضة الأزياء Bar Refaeli

12- المغنية الإنجليزية إيلي غولدنغ Ellie Goulding

13- المغنية والممثلة وعارضة الأياء كيلي أوزبورن Kelly Osbourne

14- عارضة الأزياء فكتوريا بيكهام Victoria Beckham

15- مغنية البوب تايلور سويفت Taylor Swift

16- المغنية الإنجليزية كاتي بيري Katy Perry

17- غوين ستيفاني مغنية امريكية مشهورةGwen Stefani

18- الممثلة الأمريكية هالي بيري Halle Berry

19- المغنية الأمريكية بينك Pink

مصدر الصور : brightside

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