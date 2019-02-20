نجمات من هوليوود بلا مكياج.. وجوه نضرة ومشرقة! إليكم 19 صورة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )
استخدام الفوتوشوب أو محرر الصور والفلاتر والمكياج نراه عادة في كل صورة للمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي. أما صور السيلفي في المنزل دون أي مكياج مخاطرة لا يقدم عليها كل المشاهير .
موقع برايت سايد رصد عدداً من المشاهير الشجعان الذين يضعون صورهم على انستغرام بدون مكياج ولا حتى فلتر!
إليكم 19 منهم:
1 - الممثلة الأمريكية Eva Longoria ايفا لونغوريا
2 - الممثلة الإنكليزية Lena Headey لينا هيدي
3 - مغنية البوب الأمريكية Kesha كيشا
4 - عارضة الأزياء الإيطالية بيانكا بالتي "Bianca Balti"
5 - الممثلة الأمريكية نتالي بورتمان " Natalie Portman "
6 - عارضة الأزياء والمملثلة ميشا بارتون Mischa Barton
7 - الممثلة الإنجليزية ايفا غرين Eva Green
8 - الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية زوي كرافيتز Zoë Kravitz
9- مغنية البوب الشهيرة مايلي سايرس Miley Cyrus
10 - مارجوت روبي Margot Robbie ممثلة أسترالية
11 - عارضة الأزياء Bar Refaeli
12- المغنية الإنجليزية إيلي غولدنغ Ellie Goulding
13- المغنية والممثلة وعارضة الأياء كيلي أوزبورن Kelly Osbourne
14- عارضة الأزياء فكتوريا بيكهام Victoria Beckham
15- مغنية البوب تايلور سويفت Taylor Swift
16- المغنية الإنجليزية كاتي بيري Katy Perry
17- غوين ستيفاني مغنية امريكية مشهورةGwen Stefani
18- الممثلة الأمريكية هالي بيري Halle Berry
19- المغنية الأمريكية بينك Pink
مصدر الصور : brightside
اقرأ أيضاً :
حالة غريبة.. سلحفاة تعيش وقلبها خارج جسدها
10 صور رائعة تخدعك عند النظرة الأولى.. شاهدها