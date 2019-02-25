رامي مالك يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل.. ويعتز بأصله العربي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز الممثل الأمريكي - المصري رامي مالك، الإثنين، بـ "جائزة الأوسكار 2019" كأفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody".

وعقب إعلان فوزه في الحفل الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود، تحدث مالك متوجهاً بالشكر إلى "والدته ووالده وكل من آمن به، إلى جانب فريق العمل". وخلال حديثه، أعرب مالك عن اعتزازه بأصوله المصرية، علماً أنه مولود في لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فيلم "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody" حقّق نجاحاً كبيراً، حيث حصد أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما. إلى جانب ذلك، فقد فاز الفيلم خلال حفل الأوسكار بـ3 جوائز أخرى، وهي: جائزة أفضل مونتاج، جائزة أفضل مونتاج صوتي، وجائزة أفضل ميكساج.

وكان مالك فاز قبل أسابيع بجائزة "غولدن غلوب"، إلى جانب جائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

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