إليكم قائمة الفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2019

احتدمت المنافسة خلال حفل جوائز "الأوسكار" 2019 بين أفلام متميّزة، وممثلين وممثلات رائعين، مخرجين ومخرجات مبدعين، وصناع السينما الموهوبين.

حفل الاوسكار هذا العام لم يكن تقليدياً، فلم تختار الأكاديمية مقدما محددا لتقديمه.



اليكم قائمة الفائزين في حفل الأوسكار لعام 2019:

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"

سبايك لي، "BlacKkKlansman"

آدم مكاي، "Vice"

بافل بافليكوفسكي، “Cold War

يورجوس لانثيموس، "The Favorite"



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:

ياليتزا أباريسيو، "Roma"

غلين كلوز، "The Wife"

أوليفيا كولمان، "The Favourite" (فائزة)

ليدي جاجا، "A Star Is Born"

ميليسا مكارثي، "Can You Ever Forgive Me؟"



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

كريستيان بايل، "Vice "

برادلي كوبر، "A Star Is Born"

ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "

رامي مالك، "Bohemian Rhapsody " (فائز)

فيجو مورتنسن، "Green Book "



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنج، If Beale Street Could Talk (فائزة)

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

ماهرشالا علي، Green Book (فائز)

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي جرانت، Can You Ever Forgive Me?

سام روكويل ، Vice



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther (فائز)

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody (فائز)

The Favourite

Green Book

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther (فائز)

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Black Panther

Bohemian Rhapsody (فائز)

First Man

A Quiet Place

Roma



جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Black Panther

Bohemian Rhapsody (فائز)

First Man

Roma

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Animal Behavior

Bao (فائز)

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin (فائز)



جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman (فائز)

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Border

Mary Queen of Scots

Vice (فائز)



جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

All The Stars - Black Panther

I’ll Fight RBG-

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

Shallow - A Star Is Born (فائزة)

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther (فائز)

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma



جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma (فائز)

Shoplifters

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse (فائز)



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo (فائز)

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence (فائز)



جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

The Favourite

First Reformed

Green Book (فائز)

Roma

Vice



جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma (فائز)

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man (فائز)

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

