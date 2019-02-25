ريجينا كينغ تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فازت ريجينا كينغ بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "If Beale Street Could Talk",

وبكت كينغ لدى تسلمها الجائزة وشكرت أمها التي كانت تحضر الحفل بصحبتها. وقالت "إنني مثال لما يبدو عليه الأمر عندما يحاط شخص بالدعم والحب. أمي أحبك جدا".

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها كينغ (48 عاما)والتي بدأت التمثيل في هوليوود منذ أكثر من ثلاثة عقود عندما كانت مراهقة تمثل في المسلسل الكوميدي "227" في الثمانينات.

وتلعب كينغ في الفيلم الذي أخرجه باري جينكينز دور أم لمراهقة حامل قضي على مستقبلها عندما سجن صديقها بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها.



إقرا أيضاً:

الملايين تصرف للفوز بالاوسكار