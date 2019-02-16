بعد الجدل.. قرار جديد بشأن "جوائز الإعلانات" في الأوسكار

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرّر منظمو حفل جوائز الأوسكار، التراجع عن خطتهم القاضية بتقديم 4 جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية في الحفل الذي سيقام في 24 شباط/فبراير الجاري. ويأتي هذا القرار على خلفية الإعترضات التي أعرب عنها عددٌ من المخرجين والممثلين في هوليوود بشان تلك الخطة.

وفي هذا الصدد، أكّدت أكاديمية علوم وفنون السينما أنّها "استجابت لردات الفعل من أعضائها"، موضحة أنّ "جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24، ستقدم دون تغيير في شكلها التقليدي".

وسبق للأكاديمية أن أعلنت أنّ "جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج، ستقدم خلال الفقرات الإعلانية في الحفل، وذلك في إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون".

مصدر الصورة: Dailymotion

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