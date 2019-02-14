قرار غريب من منظمي الأوسكار يثير الغضب.. أحدهم وصفه بـ"غبي"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حفل الأوسكار هذا العام سيكون استثنائياً فهو بلا مقدم ، ولا يعلم حتى الآن كيف سيتم تسيير الحفل الذي يمتد عادة لـ3 ساعات و 49 دقيقة , بدون لحظات صمت مزعجة ومملة ، ويبدو أن الأكاديمية تفكر جدياً باختصار وقت الحفل فنوهت عن أحد قراراتها الذي أثار غضباً في أوساط نجوم هوليود ، ودفعهم لانتقاد اللجنة بقسوة !

الأكاديمية الأمريـكية لعلوم وفنون الصور المتحركة، المسؤولة عن جوائز الأوسكار قررت، الاثنين، إلغاء تكريم الفائزين في 4 فئات على الهواء مباشرة عبر التلفاز، والاكتفاء بتكريمهم خلال الفواصل الإعلانية، بهدف تقليل مدة الحفل لكي لا تتخطى 3 ساعات.

الجوائز التي سيتم إقصائها من البث المباشر للحفل رقم 91 للأوسكار هي جوائز أفضل فيلم قصير، وأفضل مكياج، بالإضافة إلى أفضل مونتاج وأفضل تصوير، وفقا لما أوردته تقارير صحفية أمريـكية.

النقد اللاذع للأكاديمية، جاء بالتحديد بسبب الجائزتين الأخيرتين تحديدا ، حيث غرد الممثل الشهير راسل كرو عبر تويتر واصفا القرار بـ "الغبي".

المخرج غييرمو ديل تورو، الفائز العام الماضي بجائزتي أفضل مخرج وأفضل فيلم عن فيلمه "شاب أوف ووتر"، كتب عبر تويتر أيضا مندهشا من قرار الأكاديمية "المونتاج والتصوير هما قلب هذه الصناعة".

مرشحون في نسخة هذا العام انتقدوا أيضا هذا القرار، وكان أبرزهم المخرج المكسيكي ألفونسوا كوراون، الذي رُشح فيلمه "روما" لـ 10 جوائز، فكتب على تويتر أيضا "منذ ظهور السينما رأينا أعمالا خالدة بدون صوت وبدون ألوان وبدون ممثلين وبدون موسيقى، لكن لا يوجد فيلم واحد في تاريخ السينما بدون تصوير أو مونتاج".

كما أعلنت الاكاديمية أن هذه جوائز الفئات ستكون حاضرة في البث الحي لحفل العام المقبل، على أن يتم اختيار 4 فئات أخرى بدلا منها ليكون تكريم الفائزين بها خلال الفواصل الإعلانية.

الأكاديمية في إعلانها أكدت أنها ستقوم بتكريم الفائزين بجميع الجوائز الـ 24، وستقوم بتسجيل خطابات الفوز للفائزين في الفئات المستثناة هذا العام من البث المباشر على التلفاز لإذاعتها لاحقا، موضحة أنه يمكن متابعة جميع الجوائز على الهواء مباشرة فقط عبر الإنترنت.

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