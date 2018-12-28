أفضل 10 أفلام هوليوود في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

استطاعات أفلام الأبطال الخارقين هذا العام تحقيق أعلى إيرادات في شباك التذاكر العالمي ، ونالت استحسان النقاد وعشاق السينما .. لكن مالأفلام الأخرى أيضاً التي حققت أعلى إيرادات ، اليكم قائمة بأفضل 10 أفلام من هوليوود هذا العام ونبدأها بالعد العكسي

10. في المركز العاشر فيلم (Solo: A Star Wars Story)

نال الفيلم إعاجاب النقاد بانضمامه إلى عالم حرب النجوم ومنحوا تقييمات إيجابية للفيلم الذى يحكي أصول إحدى أشهر الشخصيات فى ذلك العالم.

9.في المركز الثامن فيلم (Ant-Man and the Wasp)

سر تميز الفيلم هو توقيت عرضه، إذ جاء بعد صدور فيلم أفنجرز: إنفنتي وور، الذي انتهت أحداثه نهاية سوداوية، وتضمن جرعة من الكوميديا المكثفة منحت الجمهور متعة غيرت من الأجواء الثقيلة التي خيمت على فيلم أفينجرز الأخير.

8.فيلم الأكشن Mission: Impossible – Fallout

حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خلال فترة قصيرة من طرحه في دور السينما المحلية والعالمية، حيث وصلت إيرادات الفيلم إجماليًا إلى 216 مليون دولار، حيث حقق في داخل الولايات المتحدة فوصلت إيرادات الفيلم إلى 100 مليون دولار، وحقق عالميًا 116 مليون دولار.

7. في المركز السابع The Grinch

حقق فيلم The Grinch إيرادات تخطت الـ 273 مليون دولار عالميا منذ طرحه في 9 نوفمبر الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

6.في المركز السادس فيلم ( JUMANJI )

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار.

5. في المركز الخامس فيلم Deadpool

حقق فيلم Deadpool فى جزئه الثاني إيرادات وصلت إلى 615 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو فيلم الأكشن والخيال العلمى الذى ينتمى لسلسلة مارفيل الشهيرة.

4. في المركز الرابع فيلم Jurassic world

حقق فيلم "Jurassic World: Fallen Kingdom" ايراداات عالية تفوق الـ1،304.9 مليار دولار.

3. في المركز الثالث فيلم (Incredibles 2)

استطاع فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد من إنتاج ديزني تحقيق أرباح عالياة هذا العام

2. في المركز الثاني فيلم (Avengers: Infinity War )

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الأبطال الخارقين الذين ينتمون إلى عالم مارفل السينمائي، وتدور أحداثه حول تحالف المنتقمين مع حراس المجرة من أجل هزيمة قوى "ثانوس" الشريرة ومداهماته التي تسعى إلى خراب العالم وقتل نصف البشرية.

1. في المركز الأول فيلم (Blackpanther )

يتصدر فيلم "بلاك بانثر" قائمة إيرادات أفلام عام 2018 بـ"1,347,071,259" دولارا، إلا أن ترتيبه الأول في قائمة الأعلى إيراداً هذا العام لن يكون الامتياز الوحيد له، إذ ينطوي أيضاً على مجموعة من نقاط التفرد التي تجعله واحداً من أهم الأفلام التي شهدتها هوليوود في تاريخها، ليس على صعيد صالات السينما وحسب، بل خارجها أيضاً.

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