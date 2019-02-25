تغطية لحظة بلحظة للفائزين بجوائز الأوسكار 2019
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)
انطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة ، إليكم بعض الأعمال التي فازت بجوائز الأوسكار حتى الآن:
- أوليفيا كولمان تفوز بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في The Favourite (الفوز الأول لها بعد ترشحها مرتين للجائزة)
- أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية
- المصري رامي مالك يفوز بالأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في bohemian rhapsody
- جائزة أوسكار2019 لأفضل سيناريو أصلي Green Book
- أغنية All The Stars تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية
- فيلم Black Panther يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية
- جائزة أوسكار أفضل "فيلم روائي قصير" تذهب إلى Skin
- جائزة أوسكار لأفضل تأثيرات بصرية يفوز بها فيلم First Man
- جائزة أوسكارلأفضل فيلم وثائقي قصير يفوز بها فيلم Period. End of Sentence
- جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة يفوز بها فيلم فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse
- جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير يفوز بها فيلم Bao
- جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد فاز بها ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Green Book
- جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي يحصدها فيلم Roma
- جائزة أوسكار لأفضل مونتاج صوتي فاز بها فيلم Bohemian Rhapsody
- جائزة أوسكار لأفضل مونتاج وتصوير سينمائي يحصدها فيلم Roma
- جائزة أوسكار أفضل مكياج وتصفيف شعر فاز بها فيلم vice
- جائزة أوسكار أفضل أزياء فاز بها فيلم "Black Panther"
- جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد فازت بها ريجينا كينغ عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk