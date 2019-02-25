تغطية لحظة بلحظة للفائزين بجوائز الأوسكار 2019

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انطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة ، إليكم بعض الأعمال التي فازت بجوائز الأوسكار حتى الآن:

- أوليفيا كولمان تفوز بجائزة الأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في The Favourite (الفوز الأول لها بعد ترشحها مرتين للجائزة)

- أغنية Shallow من فيلم A Star Is Born تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية

- المصري رامي مالك يفوز بالأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في bohemian rhapsody

- جائزة أوسكار2019 لأفضل سيناريو أصلي Green Book

- أغنية All The Stars تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية

- فيلم Black Panther يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية

- جائزة أوسكار أفضل "فيلم روائي قصير" تذهب إلى Skin

- جائزة أوسكار لأفضل تأثيرات بصرية يفوز بها فيلم First Man

- جائزة أوسكارلأفضل فيلم وثائقي قصير يفوز بها فيلم Period. End of Sentence

- جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة يفوز بها فيلم فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse

- جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير يفوز بها فيلم Bao

- جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد فاز بها ماهرشالا علي عن دوره في فيلم Green Book

- جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي يحصدها فيلم Roma

- جائزة أوسكار لأفضل مونتاج صوتي فاز بها فيلم Bohemian Rhapsody

- جائزة أوسكار لأفضل مونتاج وتصوير سينمائي يحصدها فيلم Roma

- جائزة أوسكار أفضل مكياج وتصفيف شعر فاز بها فيلم vice

- جائزة أوسكار أفضل أزياء فاز بها فيلم "Black Panther"

- جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد فازت بها ريجينا كينغ عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk