أفضل 10 أفلام "هوليوود" في 2018

... أشهر أفلام الرعب العالمية "تشاكي" أو الدمية القاتلة هو عنوان أحد أشهر أفلام الرعب. ظهر الفيلم لأول مرة سنة 1988 ثم توالت أجزاء منه

... رغم الثورة.. عاشق سيارات قديمة يحلم بمتحف في حلب لعرض مجموعته منظر غير عادي في شارع جانبي بحي الشعار في مدينة حلب السورية التي مزقها النزاع.. على جانبي الطريق تصطف مجموعة من السيارات الكلاسيكية القديمة المملوكة لمحمد أنيس المُكَنى أبو عمر ورثها عن أبيه

... بالصور.. أبطال المسلسل التركي "حرب الورود" يروجون للجزء الثاني بدأ أبطال المسلسل التركي "حرب الورود" تصوير أحداث الجزء التاني من العمل، بعدما حقق الجزء الأول نسبة مشاهدة مرتفعة ونجاحا كبيرا، والذي دارت أحداثه حول مشاعر غيرة شديدة تسيطر على سيدتين مشتركتان في حب رجل سياسي، وتشتعل الحرب بينهما وتتصاعد في أعقاب شغله لأعلى منصب رسمي بالبلاد وهو ما قد يهدد مستقبله في العمل السياسي.

... شباب_crew | كيف بدت كندا في أجواء عيد الميلاد؟ مدن العالم تطل بأبهى حلتها في فترة الأعياد ، تتزين الشوارع والمحال التجارية وحتى البيوت..