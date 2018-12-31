أفضل 10 أفلام "هوليوود" في 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
أفلام الأبطال الخارقين كانت طاغاية على عام 2018 ,وكانت الأبرز بخيالها العلمي الأخاذ وأبطالها الاستثنائيين ، بالإضافة لبعض أفلام الحركة التي جاءت إكمالاً لسلسلة أفلام شهيرة، اليكم أفضل 10 أفلام تم عرضها هذا العام طبقًا لموقع IMDB ..
المركز العاشر | Bohemian Rhapsody
المركز التاسع | فيلم Incredibles 2
المركز الثامن | فيلم Ready Player One
المركز السابع |Mission: Impossible - Fallout
المركز السادس | Venom
المركز الخامس | فيلم The Meg
المركز الرابع | Jurassic World: Fallen Kingdom
المركز الثالث | Deadpool 2
المركز الثاني | Black Panther
المركز الأول | Avengers: Infinity War
مصدر الصور: @CinemaGuid
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