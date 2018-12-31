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أفضل 10 أفلام "هوليوود" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات) 

أفلام الأبطال الخارقين كانت طاغاية على عام 2018 ,وكانت الأبرز بخيالها العلمي الأخاذ وأبطالها الاستثنائيين ، بالإضافة لبعض أفلام الحركة التي جاءت إكمالاً لسلسلة أفلام شهيرة، اليكم أفضل 10 أفلام تم عرضها هذا العام طبقًا لموقع IMDB ..

 

المركز العاشر | Bohemian Rhapsody

المركز التاسع | فيلم Incredibles 2 

المركز الثامن | فيلم Ready Player One

المركز السابع |Mission: Impossible - Fallout 

المركز السادس Venom

المركز الخامس | فيلم The Meg

المركز الرابع Jurassic World: Fallen Kingdom

المركز الثالث Deadpool 2

المركز الثاني Black Panther

المركز الأول Avengers: Infinity War

 

مصدر الصور: @CinemaGuid
 

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