طولها 645 متراً.. صاحب أكبر عمامة بالعالم يدخل "غينيس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل رجلٌ عجوز هندي يبلغ من العمر 60 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره صاحب "أكبر عمامة في العالم".

ويستغرق العجوز الذي يدعى سينغ ماوني، حوالى 6 ساعات في إرتداء عمامته قبل استقلاله لدراجته البخارية التي يقودها للتنقل، إذ أنها الوسيلة الوحيدة التي تستوعب "عمامته الضخمة" التي يبلغ طولها 645 متراً من القماش، ووزنها تخطى الـ48 كلغ.

وحالياً، يعيش ماوني في مدينة "باتيالا" الهندية في منطقة البنجاب، وعمامته هي من تقاليد هذه المدينة. وعلى مدى 16 عاماً، ظل ماوني يعمل على إكمال عمامته التي ميّزته داخل البلاد وخارجها وأكسبته الشهرة. فقد بدأت العمامة بطول 151 متراً، إلى أنّها زادت تدريجياً ووصلت لهذا الطول الذي يساوي طول 13 حوض سباحة بالحجم الأولمبي.

وفي حديثٍ صحفي، أكد ماوني أنه "لا يعتبر هذه العمامة عبئاً، ويشعر كأنها زهرة لوتس على رأسه".

مصدر الصور: imgur.com

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