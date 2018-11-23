شرطة دبي تدخل موسوعة غينيس في سحب طائرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فقد نجحت يوم أمس الخميس، 77 شرطية إماراتية بسحب طائرة تابعة لطيران الإمارات من نوع بوينغ 777 لمسافة 100 متر . و يأتي ذلك ضمن أحداث فعاليات تحدي دبي للياقة

ويبلغ طول الطائرة 74 متر وتنزن حوالي 240 طنا ، وتم سحب الطائرة بواسطة حبل أصفر متصل بالهيكل السفلي للطائرة.

وتم الحدث بحضور اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي

واستلم اللواء المري شهادة غينيس من مسؤول رسمي من موسوعة الأرقام القياسية .

وصرح مسؤول موسوعة غينيس برافين بايتل أن تحدي دبي للياقة البدنية ساهم في زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني وضرورة ممارسة التمارين الرياضية



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