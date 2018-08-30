دبي تتصدر مؤشّر المدن الرقمية عالمياً.. "الإمارات في أسبوع"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

تتابع دول الامارات مسيرتها التطورية التي تحتل مراكز متقدمة عالميا على عدة أصعدة، فكل يوم هناك ابتكار جديد او تقدم جديد، فما هي أبرز التطورات في الدولة؟ تطلعنا عليها الزميلة ديما نجم ضمن فقرة "الإمارات في أسبوع".

خليفة سات.. قمر صناعي إماراتي ينطلق للفضاء الشهر المقبل

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، إلى الفضاء أواخر أكتوبر المقبل من اليابان، كأول قمر تم تصنيعه بالكامل بأيدٍ إماراتية.

ويعد "خليفة سات" ثالث قمر صناعي يطوره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بعد كل من "دبي سات-1" و"دبي سات-2".

دبي تحتل الصدارة في مؤشّر المدن الرقمية عالمياً

احتلت دبي مراكز الصدارة ضمن مؤشر المدن الرقمية لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «بلوم كونسلتنغ الإسبانية»، المتخصصة في العلامات التجارية للدول، حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في فئة السياحة كما حلّت في المركز الثاني عالمياً في فئتي الاستثمار وجذب المواهب على المؤشر نفسه. وتلا دبي في المدن العشر الأولى عالمياً في فئة السياحة كلٌ من: سنغافورة ولندن وهونغ كونغ ونيويورك وباريس وأمستردام ولوس أنجليس وبرشلونة وتورنتو.

أبوظبي تصدر أول شهادة رهن عقاري رقمية في العالم

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ضمن جهود البلدية لإنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات، والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً للتوجيهات الحكومية.



إصدار هذه الشهادة يضع الإمارات في الصف الأمامي دون أي منازع كأول دولة في العالم تقدم خدمات رقمية متكاملة تتعلق بالرهن العقاري، وبالرغم من حساسية هذه الخدمة إلا أن البلدية وفرت قاعدة متكاملة من الضمان والأمان التشغيلي يجعلها في أعلى مستويات الموثوقية والضمان.

تطبيق إلكتروني يعزز تبادل الأفكار المبتكرة في جامعة الإمارات

دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقطاع تقنية المعلومات، صباح أمس، تطبيق جامعة الإمارات للهواتف والأجهزة الذكية، بحضور الدكتور محمد البيلي، مدير الجامعة، وعدد من القيادات الأكاديمية المسؤولين والموظفين بالجامعة. ويطرح التطبيق الجديد خدمة مميزة وهي خدمة «فكرتي»، التي تعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار المبتكرة، التي يمكن إرسالها عبر هذا التطبيق بكل سهولة للمساهمة في عملية التطوير الأكاديمية التي تعمل إدارة الجامعة على تنفيذها في مختلف القطاعات.

باحث إماراتي يبتكر وصفة لاستخراج النفط من المكامن الكربونية

نجح الباحث الإماراتي، عبيد الحمودي الحاصل على ماجستير هندسة البترول في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، في ابتكار طريقة علمية كيميائية فريدة من نوعها تقوم على استخراج أكبر كمية ممكنة من النفط من المكامن الكربونية في الدولة بهدف زيادة إنتاج الطاقة بأقل تكلفة.

4 طلبة يبتكرون «روبوت» يساعد المكفوفين على التنقل

بتكر أربعة طلبة في كلية هندسة الكمبيوتر بالجامعة الأميركية في الشارقة جهازاً ذكياً (روبوت) لمساعدة أصحاب الهمم من المكفوفين في الوصول إلى الأماكن التي يريدون الانتقال إليها، من دون الاصطدام بأي عائق في طريقهم.

الجهاز يعمل عن طريق تطبيق بالهاتف المتحرك للشخص من أصحاب الهمم، إذ يمكنه إرسال رسالة صوتية عبر هذا التطبيق إلى الجهاز يحدد فيها وجهته، ثم يتلقى الجهاز هذه الرسالة كإشارات، ليحدد بموجبها الوجهة التي يريدها الشخص على خريطة مزود بها، ثم ينتقل إلى هذا المكان متفادياً الأجسام والحواجز التي تعترض طريقه، من خلال حساسات مزود بها، ويكون الشخص ممسكاً بعصا في نهاية الجهاز ليتبع خط سيره.

«واي فاي» مجاناً بحافلات النقل العام في أبوظبي قريبا

تعتزم دائرة النقل في أبوظبي إطلاق خدمة «واي فاي» مجانية في أسطول حافلات النقل العام قريباً، بعد نجاحها في التطبيق التجريبي لهذه الخدمة، وأفادت بأن الخدمة التجريبية لخدمة «واي فاي» تم تطبيقها منتصف الشهر الجاري على حافلتين في جزيرة أبوظبي، لافتة إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي الكشف عن أي سلبيات مستقبلية عند تطبيق الخدمة في جميع الحافلات وتلافي أي مشكلات تقنية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام في أبوظبي، من خلال توفير فرصة تصفّح شبكة الإنترنت على أجهزة الحاسوب النقّالة واللوحية والهواتف والأجهزة الذكية للركاب، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام أثناء رحلاتهم.



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