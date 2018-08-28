"خليفة الإنسانية" تواصل إغاثة متضرري فيضانات السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفذ وفد من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الإغاثي المرحلة الثانية من برنامج إغاثة المتأثرين بفيضانات السودان ومساعدة آلاف الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من البلاد.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن وفد المؤسسة في السودان الشقيق على تواصل واجتماعات متتالية مع الهلال الأحمر السوداني للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على عمليات الإغاثة، مشيراً إلى أن الفيضانات تسببت في إصابة عشرات الأشخاص وأكثرُ من 8900 عائلة قد شردت وانهيار 576 منزلاً، فضلاً عن غمر وجرف مئات الأفدنة الزراعية

حيث أن الأمطار أثرت على حياة أكثر من 45 ألف شخص وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

ومن جانبه قال عبد الرحيم جاني رئيس وفد مؤسسة خليفة الإنسانية لإغاثة السودان إننا نقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة في الخرطوم وضواحيها كما قمنا بزيارة لبعض المصابين من الأشقاء السودانيين في منطقة الفتيحاب بولاية الخرطوم واطلعنا على الأضرار التي اصابت المنازل حتى أن بعض المنازل قد دمرت كلياً.



وأضاف جاني أن وفد المؤسسة سيغادر خلال اليومين القادمين إلى ولاية كسلا لتوزيع المواد الاغاثية للمتضررين في منطقة النهود بغرب كرفان والولاية الشمالية منطقة الدبة.

مصدر الصور: وكالة أنباء الإمارات

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