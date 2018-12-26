بالفيديو | شاهد كيف فر سائح من حوت قاتل بنيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لحطات حاسمة ومرعبة عاشها أحد المتزلجين على المياه في خليج تيندالز بنيوزيلندا حيث تفاجأ بزائر لم يعتد عليه أبداً .

ورصدت طائرة بدون طيار "درون" مزودة بكاميرا حوتا قاتلا يقترب من أحد المتزلجين في بيج مانلي بخليج تيندالز في 22 ديسمبر الجاري.

وأظهرت اللقطات المصورة أن الرجل كان يستمتع بالمياه من خلال لوح تزلج كان يسبح به، مرتديا جاكت النجاة حين اقترب منه الحوت القاتل.

وكان الرجل مربوطا بحبل في قارب يجره من أجل التزلج، إلا أن الحوت القاتل دار من أسفله وحوله، بينما كان هو يسبح دون أن يدرك ماذا يحدث.

وحين أدرك الرجل خطورة ما يحدث، تحرك القارب سريعا ليهرب من الحوت القاتل، إلا أنه لم يتركه وظل يطارده في المياه.

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