أسرار تكشف لأول مرة.. إليكم أبرز اعترافات النجوم للـ2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

تحظى أخبار المشاهير باهتمام الملايين من الناس الذين يعمدون إلى متابعتها بشكل دائم. غير أنّ ما يحبّه الناس أكثر، يتعلّق بأسرار هؤلاء الأشخاص الذين يحيطون حياتهم بالمزيد من السرية.

وخلال العام 2018، أدلى الكثير من النجوم باعترافات لأول مرة تتعلق بحياتهم، وكشفوا أسراراً وخصوصيات مرتبطة بماضيهم.

وإليكم أبرز هذه الاعترافات من أهم النجوم في الوسط الفني العربي، بحسب ما أوردت "مجلة هي":

هيفاء وهبي تعترف: لقد كنتُ مريضة في صغري

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الاولى، عن تفاصيل إصابتها بمرضٍ نادر عندما كانت في عمر الـ7 سنوات، معلنة في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب أنّها "تعرضت للإصابة بمرض التهاب في البنكرياس، وهو مرض نادر يصيب طفلاً فقط من مليون طفل حول العالم".

ولفتت وهبي إلى أنها "اضطرت حينها الى المكوث بأحد المستشفيات لمدة 4 شهور، وكان وزنها 45 كيلو، وخرجت من المستشفى وهي بوزن الـ25 كيلو"، مؤكدة أن "الطبيب المعالج لمرضها هو أهم شخص بحياتها وحتى أهم من والدها".

إلى ذلك، فقد تحدثت وهبي عن بعض الأسرار المتعلقة بطفولتها، حيث كشفت أنها "كانت تعيش معاناة من أجواء المدرسة الداخلية التي دخلتها وهي في عمر الـ3 سنوات إلى سن السادسة"، موضحة أنها "كانت تفتقد جداً لعائلتها ولأشقائها في تلك المرحلة".

زواج منة فضالي

أعلنت النجمة المصرية منة فضالي خلال العام 2018، عن طلاقها من الملحن محمد ضياء الدين، الأمر الذي لم يكن معروفاً لدى جمهورها. ففضالي كانت تنفي دائماً كل شائعات زواجها، إلاّ أنها خرجت عن صمتها في برنامج "مع دودي" عبر شاشة "النهار"، لتؤكد أنها "تزوجت قبل سنوات وهي الآن مطلقة، بسبب عدم التفاهم بينها وبين زوجها". إلى ذلك، فقد كشفت فضالي أنّها "كانت على وشك الزواج من المنتج المصري وائل عبد الله، لكن ذلك لم يتم".

زواج سمير صبري

في حديثه عبر برنامج "شيخ الحارة"، أعلن الفنان المصري سمير صبري أنه "تزوّج رسمياً وبشكل سري مرتين"، كاشفاً أنه "تزوج في سن الـ19 عاماً، ولديه أبناء".

تامر حسني ولقائه مع والده

كشف الفنان المصري تامر حسني لأول مرة، تفاصيل ابتعاده عن والده لمدّة فاقت الـ20 عاماً. فحسني الذي عاش في منزل والدته بسبب انفصالها عن زوجها (والد حسني)، إضطر للإبتعاد عن والده، موضحاً في إطلالته مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" أنّ "التقى بعد كل هذه المدة بوالده الذي حاول أن يبرر له أسباب الابتعاد، لكنه رفض الاستماع لأية تبريرات، ولم يضعه في حرج الاعتذار منه وسامحه على كل شيء".

أحمد حلمي و"التنمر"

كشف النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي عن "معاناته مع التنمر بسبب شكله وتحديداً أذنيه"، وذلك من خلال فيديو توعوي لدعم حملة "أنا ضد التنمر"، حيث قال فيه: "لقد حولت كل الكلام السلبي الذي كان يطالني إلى طاقة وقوة وصلابة، وأثبت لنفسي أنّ كل الكلام عن شكلي غير حقيقي، والأمر الوحيد الذي لم أستطع تغييره هو شكل أذناي التي قيل عنها أنها مطرطقة. نعم، بقيت أذناي كما هي وحولتها إلى علامة مميزة".

مصدر الصور: مجلة هي

للمزيد:

10 مشاهير عرب ودّعوا الحياة في 2018.. إرثهم خالدٌ لا يُمحى