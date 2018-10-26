تامر حسني يرزق بأخ لابنتيه في أمريكا ويسميه "آدم"

أخبار الآن | دبي ٠ الإمارات العربية المتحدة ( صفحة تامر حسني على فيسبوك )

أعلن النجم المصري تامر حسني أنه رُزق بمولوده الثالث "آدم"، من زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك داخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بسمة بوسيل قد تواجدت في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 4 أشهر من أجل الاستعداد للولادة هناك، ولأن السلطات الأمريكية تمنع السيدات التي تظهر لديهم علامات الحمل من الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، لذلك سافرت قبل ظهور علامات الحمل لديها.

وتوجه تامر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة زوجته أثناء ولادتها لأبنه "آدم" بعد أن رزق من قبل بـ"تاليا، وأمايا".

وفي منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دعا لزوجته بسمة بأن يحفظها الله له هي وعائلته الصغيرة .



يذكر أن لتامر حسني بنتين هما تاليا وامايا ، لهما ظهور قليل على العلن حيث ان الفنان تامر حسني يحاول بشتي الطرق إبعاد ابنتيه عن عيون الإعلام من أجل أن يتمتعوا بحياتهم الخاصة بعيدا عن أجواء القلق والتوتر الذي يسببه الإعلام .

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