تامر حسني يطمئن جمهوره عبر فيسبوك.."مافيش عمليات"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

بعد تداول أخبار الوعكة الصحية التي ألمت بالفنان المصري الشاب تامر حسني حرص حسني على التواصل مع جمهوره لطمأنتهم عن حالته الصحية.



وشارك "تامر" منشورا له يطمئن من خلاله محبيه بعد تسؤلات الملايين حول آخر تطورات حالته الصحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلًا: "الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام"

وكان تامر حسني قد آصيب بوعكة صحية بأحباله الصوتية أدت إلى احتمالية إجرائه عملية جراحية ومنعه من الكلام نهائيًا لمدة شهر.

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