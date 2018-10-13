هل من تطورات في وعكة تامر حسني الصحية؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشرت صفحة فيسبوك الفنان المصري تامر حسني "أن حالته الصحية لا تزال غير مستقرة منذ دخوله المستشفى في مدينة السادس من أكتوبر، بسبب وعكة صحية ألمت به فورا انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة".

وجاء على خلفية منشور في صفحته في فيسبوك : أن حسني يعاني من التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية، ويحتاج لمزيد من التحاليل لتبين سبب هذه الوعكة ومنع تكرارها مستقبلياً بهذا الشكل".

وأشارت الصفحة إلى أن الأطباء قد طلبوا من حسني أثناء علاجه عدم الكلام أو الغناء لمدة لا تقل عن شهر، مع الالتزام بجميع التعليمات الطبية خلال رحلة العلاج.

هذا وكان الفنان تامر حسني يبدي استعداده لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية في القاهرة، فضلا عن الاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، إلا أنه أصيب بهذه الوعكة.

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