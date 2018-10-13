ما حقيقة علاقة "أنجيلينا جولي" بالممثل الوسيم "كيانو ريفز"؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

رغم الشائعات التي تحدثت سابقا بخصوص عودة المياه إلى مجاريها بين النجمين الأمريكيين "براد بيت" و "أنجلينا جولي" ولقائتهما السرية، فإن العلاقة التي تلوح في الأفق بين "أنجلينا" ونجم هولييودي آخر تكذب الشائعات، فهل هي أيضا مجرد شائعة؟

في التفاصيل، توصل صحفيون أمريكيون إلى حقيقة "العلاقة الرومانسية" التي تربط الممثلة الأمريكية "أنجيلينا جولي" والممثل "كيانو ريفز"، وأفاد صحفيو موقع "Gossip Cop"، الذين أجروا تحريات خاصة عن هذا الموضوع الشائك، بأن علاقة جولي بريفز فقط شائعات ولا أساس لها من الصحة من خلال “التحقيقات التي أجريناها".

وأعربت جولي بنفسها، عبر مكالمة مع شخص مقرب من دائرتها الاجتماعية، أنها لا ترتبط بأي علاقة مع أي شخص كان، وتركز في هذه الفترة على راحة ورفاهية أطفالها..

كما دحض الصحفيون المعلومات التي تفيد بأن جولي وريفز استجما معا في اليونان، في يوليو/ تموز 2017، وأورد الصحفيون في مقالتهم الموضوع الذي نشرته مجلة “People” عن أن جولي ليست مهتمة بالرومانسية ولا تزال وحيدة..

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