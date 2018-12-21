10 مشاهير عرب ودّعوا الحياة في 2018.. إرثهم خالدٌ لا يُمحى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ودّعت الساحة الفنية العربية خلال العام 2018 الكثير من المشاهير الذين تركوا فراغاً وأثراً على الساحة الفنية. ففي سجلاتهم الكثير منهم، إنجازات وابداعات وأعمال خالدة لا تمحى، رغم أنّ بعضهم توفي عن سن صغيرة لأسباب مرضية أو مفاجئة.

وإليكم أسماء أبرز 10 فنانين عرب ودّعوا الحياة في العام 2018، وفقاً للترتيب الزمني:

1- الفنان اللبناني نهاد طربيه، عن عمر ناهز 67 عاماً، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية أصيب بها أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس في 26 ديسمبر/كانون الثاني.

(مجلة هي)

2- الفنانة الفلسطينية ريم بنا، التي توفيت عن عمرٍ ناهز 52 عاماً بعد معاناة استمرت فترة طويلة مع مرض السرطان في 24 مارس/آذار.

(البوابة)

3- الفنانة المصرية مديحة يسري التي فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ97 عاماً، بعد سنوات طويلة قضتها متنقلة بين العديد من المستشفيات في 30 مايو/أيار.

(البوابة)

4- الممثلة السورية مي سكاف التي تعرضت لنوبة قلبية أفقدتها حياتها عن عمر ناهز 49 عاماً في 23 يوليو/تموز.

(البوابة)

5- الفنان الأردني ياسر المصري الذي توفي عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد تعرضه لحادث أليم في مدينة الزرقاء في 23 /آب.

(في الفن)

6- الفنان الجزائري رشيد طه الذي توفي عن عمر ناهز 59 عاماً، إثر تعرضه لأزمة قلبية بمنزله في فرنسا في 12 سبتمبر/أيلول.

(bbc)

7- الفنان المصري جميل راتب الذي توفي عن عمر ناهز الـ 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض في 19 سبتمبر/أيلول.

(في الفن)

8- الممثل المصري جلال عبد القادر الذي رحل عن عمر ناهز الـ 62 عاماً بعد صراع مع المرض في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل.

(قناة نسمة)

9- وفاة شقيقة أنغام الفنانة غنوة عن عمر ناهز الـ 30 عاماً في حادث سير في 12 أكتوبر/تشرين الأوّل.

(البوابة)

10- الفنان المصري أحمد عبد الوارث، الذي ودّع الحياة عن عمر ناهز الـ71 عاماً في 15 أكتوبر/تشرين الأوّل.

(اليوم السابع)

للمزيد:

11 من مشاهير العالم رزقوا بأطفال في 2018 (صور)