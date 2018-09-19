رحيل الفنان المصري جميل راتب عن 91 عاما بعد صراع مع المرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نعى الشارع المصري والعربي الفنان جميل راتب، الذي وافته المنية صباح الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما. وعانى النجم القدير من المرض خلال الفترة الأخيرة، وأمضى فترة علاج في فرنسا. وكان مدير أعمال راتب صرح قبل ساعات أن الأخير يتواجد في الوقت الحالي بمستشفى "الأنجلو أميركان" في القاهرة، وأنه فقد صوته خلال ساعاته الأخيرة قبل الرحيل.

ولد الفنان الراحل في القاهرة لأب مصري و أم فرنسية، وفي بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر.

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وتذكر مصادر بتاريخ السينما المصرية أن البداية الفنية الحقيقية لراتب كانت في القاهرة عندما شارك عام 1946 في بطولة الفيلم المصري "أنا الشرق" الذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلود جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت ومنهم: جورج أبيض، حسين رياض، توفيق الدقن، سعد أردش. وبعد هذا الفيلم سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن.

وفي حديث مؤثر له صرح الراحل في إحدى المقابلات الأخيرة التي أجريت معه على شاشة تلفزيون "الحياة" المصري، بأن الموت بالنسبة له "راحة" وأنه لربما يلتقى بعده بوجوه أحبها وطالما اشتاق لها على امتداد العمر الطويل.

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