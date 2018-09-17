ميغان ماركل تدعم مشروعا خيريا للطهي

أخبار الآن | لندن - المملكة المتحدة (وكالات)

قدمت ميغان ماركل دوقة سا سكس وزوجة حفيد ملكة بريطانيا دعمها لكتاب طهي جديد يهدف للمساعدة في تمويل مشروع طهي في أعقاب كارثة حريق برج غرينفيل التي أودت بحياة 71 شخصا.

وكتبت ماركل في مقدمة كتاب الطهي إنها شعرت على الفور بأنها مرتبطة بهذا المطبخ المجتمعي فهو مكان تضحك فيه النساء وتحزن وتبكي وتطهو معا.

وتابعت ميجان ماركل "تمازج الهويات الثقافية تحت سقف واحد يخلق مساحة للشعور بالحياة الطبيعية.. في أبسط صورها بالحاجة العالمية للتواصل والتراحم والود من خلال الطعام في السراء والضراء.. وهو شعور نتفهمه جميعا".

وتأسس مشروع "مجتمع الحب" الصيف الماضي على يد مجموعة من النساء يبحثن عن مكان لإعداد وجبات طازجة لأسرهن وأصدقائهن بعد الحريق الذي أتى على مبنى الاسكان الاجتماعي المكون من 24 طابقا في غرب لندن.

وسيستخدم الكتاب الجديد "معا: كتابنا للطهي" , توجذر: أور كوميونيتي كوك بوك" في توسيع نطاق المشروع".

ويضم الكتاب 50 وصفة من مختلف مستخدمي المطبخ المشترك لمركز المنار للتراث الثقافي الإسلامي.

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