"يا رايح وين مسافر".. رحيل مفاجئ لمغنيها الجزائري "رشيد طه"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكر موقع "لو باريزيان" الفرنسي، أن المطرب الجزائري الشهير، رشيد طه، توفي مساء الثلاثاء 11 سبتمبر/أيلول، في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس، عن عمر يناهز 59 سنة. وذكر المصدر أن الفنان، الذي اشتهر بأغنية "يا رايح وين مسافر"، توفي في منزله إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء نومه.

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من هو رشيد طه؟

هو مغنى راب جزائري ولد بـ "سيق" بالقرب من مدينة وهران في الـ 19 من سبتمبر 1958، ويعد من المهاجرين الجزائرين، إذ استقر مع عائلته فى فرنسا. كون فرقة موسيقية هناك مع أصدقائه الذين تعرف عليهم وأطلقوا عليها اسم "بطاقة إقامة" Carte de Séjour، كان يقوم بعمل حفلات داخل النوادى الصغيرة.

عانى من الاضطهاد والعنصرية مما أثر على موسيقاه وأغانيه التي تناولت العنصرية والفقر والتهميش. في عام 1990 ترك فرقته الموسيقية وعمل بشكل منفرد ومن بين أعماله: "أوليه أوليه" و "ديوان".

أغانيه عبارة عن مزيج من الروك والموسيقى الجزائرية الأصيلة وبرز ذلك في ألبومه "صنع في المدينة" الذي سجله في باريس ولندن ومراكش. غنى مع الشاب خالد والشاب فضيل الأغنية الشهيرة "عبد القادر" والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ومن أشهر أغاني رشيد "يا رايح وين مسافر".

كان قد انتهى رشيد طه من إعداد ألبومه الجديد Believe، الذي من المقرر إصداره في مطلع عام 2019، إلا أنه رحل قبل مشاهدة نجاحه ورأي جمهوره فيه.

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